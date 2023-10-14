هاجمها أسد وزنه 350 كيلو وتعرضت لعدة أزمات صحية.. من هي فاتن الحلو؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الخوف من الحيوانات المفترسة غريزة لم تمس طفولتها، فمنذ نعومة أظافرها اعتادت فاتن الحلو على التعامل مع الأسود والنمور، والحيوانات المفترسة في السيرك حتى أصبحت أشهر مروضة أسود في مصر، ينصتون لأوامرها وينفذون توجيهاتها، لم تمل ولم تكل مهما مر بها العمر من التعامل معها، بل عملت على توريث مهنتها لبناتها.

فاتن الحلو تتعرض لوعكة صحية

وعكة صحية شديدة، انتقلت على إثرها فاتن الحلو خلال الساعات القليلة الماضية فاتن الحلو، إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى الإيطالي، إذ أصيبت ببعض الأعراض تمثلت في انخفاض نسبة السكر بشكل مفاجئ وأصبحت لا تقوى على حمل جسدها، وذلك عقب أيام من خروجها من المستشفى، وفقًا لتصريحاتها: «أنا تعبانة والله ورجعت تاني المستشفى بعد ما كنت خلاص خرجت، لكن وقعت تاني ومقدرتش أخد نفسي وجابوني جري على المستشفى بليل».

ولا يزال تشخيص المرض الذي تعاني منه فاتن الحلو غامضًا، ويحتاج إلى إجراء مسح ذري حتى ينكشف أمام الأطباء.

هاجمها أسد.. من هي فاتن الحلو بعد دخولها العناية المركزة؟

لم تكن الوعكة الصحية الأخيرة هي أبرز محطة في حياة مروضة الأسود اللأشهر، فاتن الحلو، إذ تعرضت من قبل لهجوم من أسد، فضلًا عن رحيل زوجها ووالدها، ومعاناتها مع مشكلات القلب.

بعد دخولها العناية المركزة.. من هي فاتن الحلو؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية عدة معلومات عن فاتن الحلو بعد دخولها العناية المركزة:

فاتن الحلو ابنة عائلة الحلو الشهيرة بترويض الأسود.

رئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي.

توفى زوجها إبراهيم الحلو، وترك لها ابنتين «دهب وكاميليا».

في 2015 تعرضت فاتن الحلو لحادث كبير إذ هاجمها أسد ويُدعى «مندى» وزنه يتعدى 350 كيلو جرامًا، أثناء تواجدها في السيرك، خلال تقديمها عرضًا بمدينة طنطا، ما أصابها في ذراعها، وبعض الكدمات بالجسد، ليتدخل العمال في إنقاذها.

وصفت «الحلو» ما فعله الأسد بأنه أحد أنواع الحب القاتل.

في 2018 كرم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مروضة الوحوش فاتن الحلو كأم مثالية وسط مجموعة من نجوم الفن حيث قام بتقديمها الفنان القدير النجم أحمد ماهر.

في 2019 ودعت مدربة الأسود فاتن الحلو جثمان والدها مدرب الأسود محمد الحلو من مسجد السيدة نفيسة.

في 2020 خصصت الفنانة القديرة مقاعد مجانية للصحفيين وأسرهم لمتابعة البرنامج الجديد بالسيرك

أكدت في تصريحات سابقة أنها لم تتمكن من مفارقة الأسود لأيام طويلة، إذ تشعر إنهم أولادها.

تعرضت لأزمة قلبية شديدة دخلت المستشفى بسببها، وقامت بتركيب 6 دعامات في القلب.

في 2022 تعرضت لهجوم بسبب صور لأسد نائم، لكنها دافعت عن الأمر، مؤكدة إنه لم يكن مرهقا كما ادعى البعض.