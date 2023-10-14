موقف إنساني لابن محمد ثروت وخطيبته.. تبرعا بأموال حفل الزفاف لغير القادرين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فكرة غير متوقعة طرأت في ذهن نجل محمد ثروت بعد أزمته الصحية، ليقترحها على خطيبته مي الشواربي، التي لم تتردد في الموافقة عليها، إذ قررا ألا يقيما حفلًا للزواج في مقابل تخصيص أموال حفل الزفاف لدعم ومساندة غير القادرين على العلاج لعدم توافر التكلفة المالية، عبر «أبلكشين» يدعم غير القادرين ويساعدهم في فهم حالتهم المرضية، وهو ما تحدث عنه في آخر لقاء له في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية ON.

أزمة نجل محمد ثروت

وعكة صحية شديدة مر بها نجل محمد ثروت افقدته الحركة، قدمت خلالها خطيبته مي الشواربي دليلًا قويًا على حبها له بوقوفها إلى جواره ليستمد منها الأمل، وتسعرض «هن» في السطور التالية فكرة تخليهم عن الفرح لدعم ومساندة المرضى.

رومانسية وحب ودعم

تخليا عن إقامة حفل زفاف من أجل دعم المرضى، حينما عرض عليها أحمد محمد ثروت ، وقال: «هل توافقي إننا نأجل الفرح والفلوس الخاصة بيه نعمل بيها تطبيق لدعم المرضى غير القادرين وغير المدرجين على قوائم الوزارات المعنية، في حالة حاجتهم إلى طرف صناعي أو كرسي متحرك، ولا تتوفر لديه القدرة على شرائها».

تعرض نجل محمد ثروث إلى العديد من المواقف الغريبة، التي أسفرت في النهاية عن إصابته بمرض نادر لاحظ ظهوره بالصدفة، موضحًا: «كان فيه نزول دم من الفم بداية الأزمة، وقتها كنت في الشغل ومعايا خطيبتي بعدها قررت أني أمشى، وأصرت خطيبتي أني أطمن على حالتي خاصة بعد الدوخة وعدم الاتزان، ودي كانت أول علامة على المرض»، بحسب آخر لقاء له في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية ON.

أعراض متلازمة الميلر فيشر

- خلل في قدرة الجسم على التوازن.

- الشعور بتنميل في مختلف الأطراف.

- تلاشي الاحساس بأوتار الجسم.

- تنميل الركبتين والكاحلين.

- إرهاق وضعف عام في عضلات الجسم.

- وجود معدل انخفاض بشكل غير طبيعي في مختلف مناطق الجسم.