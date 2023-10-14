"تظهر عند تناول الطعام".. علامات مبكرة على مرض عقلي خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تختلف أعراض الخرف وفقا لجزء الدماغ التالف ونوع الخرف.

ويتم التعرف على الأعراض المبكرة الشائعة على أنها فقدان الذاكرة وإيجاد صعوبة في القيام بالمهام اليومية المألوفة والارتباك وتغيرات المزاج.

وقال الدكتور ويليام وونغ استشاري الطب العام في عيادة فيتزروفيا الطبية: " يمكن أن تظهر أعراض الخرف في العديد من جوانب الحياة اليومية بداية من كيفية تحدث الشخص إلى الوعي المكاني".

وعندما يتعلق الأمر بالطعام والشراب قد يواجه الأشخاص المصابون بالخرف الأكثر تقدما صعوبة في الأكل والشرب، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أضاف: "من العلامات المبكرة للمرض محاولة تناول طعام فاسد أو أشياء ليست طعاما".

ولا توجد أي علامات مبكرة للخرف تظهر على وجه التحديد في الصباح على الرغم من أن الخلط بين المكان والزمان هي أعراض يجب الانتباه إليها.

وأوضح ويليام أنه إذا بدأ شخص ما في التحدث بجمل طويلة ومشوشة، فقد يكون هذا أيضا مؤشرا على الخرف.

وتشمل العلامات الشائعة الأخرى في الكلام فقدان الكلمات أو العثور على صعوبة في تشكيل كلمات معينة والتحدث بها.

وإذا كان شخص ما يعاني من مشكلة في المهام اليومية، فقد يكون ذلك علامة أيضا.

وأوضح: "قد ينسون المكان الذي وضعوا فيه الأشياء الخاصة بهم أو كيفية تشغيل آلات معينة أو كيفية القيام بمهمة بسيطة".

كما إن ضعف المهارات المكانية يكون أيضا أحد أعراض الخرف، وقد يبدأ شخص ما في مواجهة صعوبة في الحكم أو الاتجاهات عند القيادة والوقوف.

بالإضافة إلى أن الأشخاص المصابين بالخرف يصابوا بالارتباك بسهولة تامة، لذا قد ينسون طريقهم إلى المنزل أو عند القيادة أو المشي، والسقوط أكثر من المعتاد يكون أيضا أحد الأعراض.

وأشار الدكتور وونغ إلى أنه في الخرف الأكثر تقدما، يمكن أن يزداد الشعور بالارتباك سوءا عندما يبدأ ضوء الشمس في التلاشي.

ونصح: "إذا وجد شخص ما يعاني من هذه الأعراض بانتظام، فيجب استشارة الطبيب فورا".

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