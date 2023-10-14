العلامات الأولى لـ 10 أنواع من السرطان.. اذهب للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السرطان هو مرض يصيب الخلايا، حيث تنمو بشكل غير طبيعي وتتكاثر خارج نطاق السيطرة، ما يؤدي إلى تشكيل ورم.

وهناك بعض العلامات التحذيرية الأولية التي تشير إلى إصابتك بنوع من السرطانات، ونذكرها لكم وفقًا لموقع "Very well health".

- سرطان الثدي

هو مرض تنمو فيه خلايا الثدي بشكل خارج عن السيطرة، ويعد ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، وتشمل العلامات المبكرة لسرطان الثدي، ما يلي:

تورم الثدي كله أو جزء منه.

جلد يشبه قشر البرتقال.

ألم في الثدي أو الحلمة.

ثدي جاف أو سميك.

إفرازات من حلمة الصدر.

تورم العقد الليمفاوية.

- سرطان الرئة

غالبًا ما يتجاهل كثير من الأشخاص الأعراض الأولية التي تنذر بهذا المرض، وتشمل:

سعال مزمن يستمر لمدة 8 أسابيع.

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل التهابات الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

سعال دموي.

مخاط دموي.

صعوبة التنفس.

صوت أجش.

ألم في الصدر.

- سرطان البروستاتا

ألم أو حرقان أثناء التبول أو أثناء الجماع.

كثرة التبول وخاصة في الليل.

الرغبة المُلحة في التبول.

ضعف الانتصاب.

وجود دم في السائل المنوي أو البول.

- سرطان القولون والمستقيم

هو نوع من السرطان يُصيب القولون والمستقيم، وهما الجزءان السفليان من الأمعاء الغليظة، ويحدث لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامَا، وتشمل العلامات المبكرة:

تغيرات في عادات الأمعاء، مثل الإسهال أو الإمساك.

نزيف المستقيم.

وجود دم في البراز.

ألم أو تشنج في البطن.

الضعف والتعب.

فقدان الوزن غير المبرر.

- سرطان الجلد

هناك بعض العلامات المبكرة التي يجب الانتباه إليها، وتشمل:

بقعة تتغير في الحجم أو الشكل أو اللون.

قرحة لا تشفى.

التصبغات الجلدية حول البقعة.

احمرار أو تورم خارج حدود الشامة.

الشعور بالحكة أو الألم.

- سرطان المثانة

تنمو خلايا سرطان المثانة بشكل غير طبيعي وتتكاثر بسرعة، ما يؤدي إلى تكوين ورم.

ظهور دم في البول

التبول أكثر من المعتاد.

ألم أثناء التبول.

الرغبة الشديدة في التبول.

ضعف تدفق البول.

الاضطرار إلى الاستيقاظ مرات عديدة أثناء الليل للتبول.

- سرطان الكلى

يُصعب تشخيص سرطان الكلى في المراحل المبكرة، لكن هناك بعض العلامات، وتشمل:

آلام أسفل الظهر.

التعب.

فقدان الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية.

حمى لا تزول.

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، المعروف أيضًا باسم فقر الدم.

تورم الساقين والكاحلين.

دوالي الخصية عند الرجال المصابين.

- سرطان الدم

الحمى.

القشعريرة.

التعب العام والضعف.

فقدان الشهية.

التعرق الليلي.

ضيق في التنفس.

- سرطان البنكرياس

يقع البنكرياس في مكان عميق داخل الجسم، مما يجعل الكشف المبكر عن الأورام الصغيرة أمرًا صعبًا للغاية، وتشمل العلامات المبكرة ما يلي:

البول ذو اللون الداكن.

حكة في الجلد.

مشكلات في الجهاز الهضمي.

الغثيان.

القيء.

ألم في الجزء العلوي من البطن.

فقدان الشهية.

- سرطان الكبد

ألم في الجانب الأيمن من الجزء العلوي من البطن.

تضخم الكبد.

انتفاخ أو تورم في البطن.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

فقدان الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية.

الشعور بالامتلاء بعد تناول وجبات صغيرة.

الغثيان أو القيء.

الضعف العام أو التعب المستمر.

الحمى.

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