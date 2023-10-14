هل تناول السكريات يسبب مرض السكري؟- حسام موافي يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يتميز مرض السكري بارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يسبب مجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية، مثل أمراض القلب والكلى والأوعية الدموية.

ويظن عديد من الأشخاص أن تناول السكريات يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

لذا، في السطور التالية، نذكر لكم حقيقة هذا الأمر، وفقًا لما أوضحه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني.

قال "موافي" أثناء تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "يظن كثيرون أن تناول السكريات يسبب الإصابة بمرض السكري، لكن هذا اعتقاد خاطئ".

وتابع: "استهلاك السكر لا يسبب بالضرورة مرض السكري، يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم الجين المسؤول عن الإصابة بهذا المرض، ومعدل السكر التراكمي لديهم أقل من 5 درجات، يمكنهم استهلاك السكريات دون مضاعفات صحية".

وأضاف: "لكن الإفراط في تناول السكريات من الأمور الخاطئة لمريض السكري، حيث يسبب لهم عديد من المضاعفات، وليس للأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من هذا المرض".

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