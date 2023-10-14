شقيقة سعاد حسني تكشف عن كواليس فيلم «الزوجة التانية».. السندريلا تلقت عرض زواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موهبة كبيرة تمتعت بها «السندريلا» سعاد حسني بمجرد ظهورها على شاشة التلفزيون، لتخطف الأنظار إليها لوجهها الملائكي ورقتها التي جعلتها تتربع على عرش النجومية، وتحظى بحب الجمهور ولا تزال أدوارها عالقة في الأذهان حتى الآن، لتعيد شقيقتها جيهان عبد المنعم -في أحدث ظهور لها- الحديث عن أعمالها، من بينها فيلم «الزوجة الثانية»، وكشفت سر عنه بعد مرور 56 عامًا على عرضه الأول فما هو؟

بعد مرور 56 عامًا من عرضه.. شقيقة سعاد حسني تكشف سر في فيلم «الزوجة الثانية»

طلت جيهان عبد المنعم شقيقة سعاد حسني على شاشة التلفزيون عبر برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية ON، لتكشف عن أحد الأسرار الخاصة بفيلم «الزوجة الثانية» بعد مرور 56 عامًا من عرضه، إذ تحول الفيلم إلى حقيقة على حد قولها، موضحة: «فيلم الزوجة الثانية كان بيتصور في الأرياف، وتحول إلى حقيقة بعد إصرار عمدة القرية اللي كانوا بيصوروا فيها، على الزواج من سعاد حسني بالفعل، وكان بيوفرلهم كل الإمكانيات في التصوير علشان خاطرها».

تابعت «عبد المنعم»: «العمدة قالها عايز أتجوزك، قالتله إزاي؟ إحنا هنشتغل هنا ونمشي على طول، وهي كانت متجوزة فكان دمها خفيف فقالتله مش هينفع، نخلص الفيلم وبعدين نشوف».

من هي شقيقة سعاد حسني

معلومات عن شقيقة سعاد حسني التي ظهرت مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة قناة «On E»:

- تدعى جيهان عبد المنعم.

- أخت سعاد حسني الصغرى.

- أخت السندريلا غير الشقيقة.

- ظهرت في العديد من اللقاءات تتحدث عن شقيقتها سعاد حسني لتوضح الكثير من الحقائق.

- حريصة على زيارة قبر أختها بصفة مستمرة.