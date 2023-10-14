بعد شائعة خطوبتها.. 10 معلومات عن جنى مقداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد انتشار أنباء عن خطوبة مغنية قناة طيور الجنة جنى مقداد تصدر إسمها محركات بحث جوجل وبدأ كثيرون يبحثون عن حقيقة أمر خطوبتها ومعلومات عنها.

وفي هذا الصدد نوضح لكم في هذا التقرير أبرز معلومات عن جنى مقداد:

-اسمها جنى خالد عبد الله جبريل مقداد.

- ابنة رجل الأعمال الأردني ومالك قنوات "طيور الجنة" الخاصة ببرامج الأطفال

-تبلغ من العمر 15 عاما.

- ولدت في 28 إبريل 2008، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

- لديها 2 مليون و 800 ألف متابع على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك و 408 ألف على منصة إنستجرام.

- لديها 5 أشقاء وهم: المعتصم بالله والوليد وجاد وإياد وسند.

-ما زالت في الدراسة.

-أعلنت ارتداءها للحجاب في عام 2022.

- وقدمت أغاني للأطفال، أبرزها "ماما جابت بيبي".

-تحرص دائما جنى على مشاركة متابعيها صورها وفيديوهات الطبخ رفقة والدتها.

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