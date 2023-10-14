بعد تصدرها التريند.. حقيقة خطوبة جنى مقداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصدر إسم مغنية قناة طيور الجنة جنى مقداد محركات بحث جوجل واهتمام واسع من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء عن خطوبتها.

وذلك نظرا لصغر عمرها كما أنها لا تزال في مرحلة الدراسة، وهذا ما جعل الكثير يبحث عن حقيقة خطبتها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة جنى مقداد، وذلك بعد ما كتب أحد المتابعين: "مبروك حبيبتي جنى مقداد"، وأشار إلى حسابها ووضع صورة خاتم زواج، ما جعل الكثيرون يشعرون بالصدمة، لأن عمرها لا يتجاوز الـ15 عاما.

وعلى الرغم من ذلك فإن جنى مقداد وأسرتها التزموا الصمت ولم يعلقوا على الأمر، سواء بالنفي أو التأكيد.

والجدير بالذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها انتشار خبر خطوبة جنى، وفي يوليو عام 2022 تداول رواد السوشيال ميديا أنباء بخطوبتها إلى شخص يدعى عزوز.

ويذكر أن جنى قررت عام 2022 ارتداء الحجاب، وبث عائلتها فيديو عبر صفحتهم بموقع يوتيوب لتشجيع ابنتهم على ارتداء الحجاب.

ونشرت جنى عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أول صورة لها بالحجاب وعلقت: "الحمد لله الذي وفقني لارتداء الحجاب وزيّنني به وأسأله الثبات وأرجو منكم حسن الدعاء".

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