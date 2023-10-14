محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي هو أحد المشروبات التي يعشق كثير من الأشخاص تناوله، لما له من فوائد عديدة للصحة، ومع ذلك، فإن استهلاكه على معدة فارغة له بعض الآثار السلبية على الجسم.

في هذا التقرير، نقدم لكم ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي على الريق، وفقًا لما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا".

- التأثير في التمثيل الغذائي

يؤثر شرب الكافيين على معدة فارغة سلبًا على طرد البكتيريا من الفم إلى الأمعاء، ما يضر بعملية الهضم والتمثيل الغذائي، فضلا عن ضعف صحة الأمعاء.

- حرقة المعدة

يؤدي تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين على معدة فارغة، إلى حرقة المعدة والانتفاخ والألم وزيادة آلام القرحة، وذلك لأن الحمض الموجود بها يتداخل مع الأحماض الهضمية في المعدة.

- الجفاف

لأن الشاي مدر للبول، ما يسبب كثرة التبول وإذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف الشديد.

- يتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية

وجود مادة العفص في الشاي يمكن أن يتداخل مع امتصاص الحديد والمواد المغذية الأساسية الأخرى من الطعام.

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