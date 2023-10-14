أب يخلع ملابسه ويقف بملابس نسائية في اجتماع مدرسة أبنائه- السبب صادم(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

عبر أب عن غضبه من قرارات مدرسة أولاده عن قرارات أصدرتها المدرسة بشأن الزي المدرسي، وذلك خلال اجتماع لأولياء الأمور في المدرسة.

وتفاجأ جميع الحاضرين بالأب يخلع ملابسه، ليظهر مرتديا زي نسائي عبارة عن قميص قصير "توب"، وشورت ضيق قصير.

والأب الذي يدعى إيرا لاثام، من ولاية

أريزونا الأمريكية، أغضبته قرارات المدرسة والتي أصدرتها بشأن تخفيف الزي المدرسي عن أولياء الأمور، والسماح للفتيات بالحضور مرتديات "توب" قصير كاشف للبطن وشورت ضيق، وفقا لما جاء بموقع "ديلي اكسبريس" البريطاني.

لذلك قرر الاحتجاج بارتداءه لتلك الملابس.

وقال الأب ساخرا، أن هذه الملابس تتناسب فقط مع حمام سباحة وليست مع الفصول الدراسية.

وجدير بالذكر، أن هذه المدرسة الثانوية لم تقم بتغيير قواعد الزي المدرسي منذ عام 2001، لذلك كان غريب جدا على أولياء الأمور أن تسمح إدارة المدرسة للتلاميذ بالحضور بالملابس القصيرة التي لا تتناسب مع حضورهم إلى الفصول المدرسية.

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