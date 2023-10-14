حقيقة تعرض «رونالدو» للجلد في إيران بسبب الرسامة فاطمة حمامي.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد انتشار مقطع فيديو لها مع لاعب كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، والذي حقق حلمها بعد سنوات من الانتظار ليرى اللوحات التي رسمتها بقدميها من أجله، وتعاطفه وتشجيعه لها، تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما أثير حول تقدم بعض المحامين الإيرانيين ببلاغ ضد اللاعب بزعم احتضان «الدون» للفنانة الإيرانية فاطمة حمامي.

فاطمة حمامي، رسامة إيرانية تبلغ من العمر 35 عاما، أمنيتها الوحيدة منذ الطفولة مقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإهدائه لوحة تجسد ملامحه والتي رسمتها بقدميها بسبب ولادتها بإعاقة جسدية، ولكن قصتها المليئة بالتحدي والنجاح لم تخلو من الشائعات، فبعدما تحققت أمنيتها وقابلت الدون، ظهرت الكثير من الشائعات التي أثارت الجدل حولهما.

معلومات تثير الجدل حول فاطمة حمامي

بعد اللقاء، تعرض «الدون» لعدد من الاتهامات، وتداولت بعض الشائعات في الصحف الإيرانية، والتي تشير إلى أن هناك محام إيراني قرر مقاضاة قائد النصر السعودي، بحجة أنه احتضن الرسامة فاطمة حمامي أثناء زيارته الأخيرة لطهران، بينما تقدم له هدية عبارة عن لوحة رسمته فيها، لتعبر عن حبه الكبير له.

لم تتوقف الشائعة عند هذا الحد، فبحسب صفحات التواصل الاجتماعي، طالب المحامي بضرورة جلده 99 جلدة، بسبب لمسه الـ«حمامي» ما يعتبر حرام شرعا ويستوجب الحد.

هل سيجلد «الدون» 99 جلدة في إيران؟

وتعليقا على تلك الشائعة، أصدرت السفارة الإيرانية في العاصمة الإسبانية «مدريد» بيانًا رسميًا، نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الأنباء التي ترددت حول صدور حكم قضائي في طهران ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ ونفت السفارة صدور حكم بحق «رونالدو» أو أي رياضي بشكل عام زار إيران مؤخرا، وأكدت أن تلك المعلومات الخاطئة لا تهدف إلا لتدمير سمعة «طهران» في المقام الأول.

السفارة الإيراينة بمدريد توضح الحقيقية

وأضافت السفارة أن «إيران» استقبلت «الدون» بأفضل طريقة ممكنة، وعبرت عن ترحابها الشديد بقدومه إليها، وكشفت عن أن لقائه الأخير بالفنانة «فاطمة» لا يعني أي شئ سوى أنه أكثر صدقا وإنسانية من الدرجة الأولى، وهو ما نال إعجاب الشعب الإيراني والسلطات الرياضية في البلاد، بالإضافة إلى العديد من محبي نجم الكرة العالمي بمختلف دول العالم.