ما هو مرض فاتن الحلو؟.. ابن شقيقتها يكشف: «صحتها في النازل وحالتها بتسوء»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال مرض فاتن الحلو يشغل بال متابعي مدربة الأسود الشهيرة، التي تعرضت لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، ونقلت على إثرها إلى العناية المركزة بعدما تدهورت حالتها الصحية، وانخفضت نسبة السكر لديها بشكل مفاجئ، وأصبحت لا تقوى على حمل جسدها المنهك الذي بدى عليه علامات المرض.

مرض فاتن الحلو

مرض فاتن الحلو لا يزال غامضًا بالنسبة للأطباء، وحتى يتم التعرف عليه يستلزم إجراء مسح ذري، وهي خطوة مؤجلة بسبب عدم انتظام الضغط والسكر لديها، إذ يقول أحمد عمرو ابن شقيقة مدربة الأسود في تصريحات خاصة لـ«هن»، إنّ فاتن الحلو تعاني من تذبذب ملحوظ في نسبة الضغط والسكر بالجسم، وهو ما يتسبب في حدوث هبوط مفاجئ وتتعرض للإغماء، ثم تفقد الوعي تمامًا.

وعن تفاصيل الساعات القليلة التي سبقت دخولها العناية المركزة للمرة الثانية، يقول تبم شقيقتها، إنّ فاتن الحلو كانت بالمنزل بحالة صحية جيدة، وفي غضون الساعة 2 بعد منتصف الليل تعرضت للإغماء وبدأت في فقدان وعيها شيئًا فشيئ، وجرى نقلها إلى المستشفى الإيطالي: «أول ما أغمى عليها خدتها جري على المستشفى تاني، ولسة الدكاترة بيحاولوا يشوفوا تطورات الحالة ولسة لحد دلوقتي موصلناش للسبب».

«الدكاترة بنسبة كبيرة شاكين إنّ فيه مشكلة في البنكرياس»، بحسب «أحمد» الذي لم يؤكد طبيعة مرض فاتن الحلو الذي تعاني منه، خاصة وأنّ الأطباء ينتظرون إجراء المسح الذري الذي يستلزم انتظام نسبة السكر في الجسم دون تذبذب: «المسح الذري لازم السكر يكون مظبوط خلال 48 ساعة، ومبيعديش 4 أو 5 ساعات بس مظبوط».

ولا تزال فاتن الحلو ترقد على سرير العناية المركزة تتلقى المحاليل والعلاجات، وتخضع للملاحظة لمدة 48 ساعة على الأقل، يقول ابن شقيقتها: «إنها تخرج دلوقتي صعب جدًا، وقدامها مش أقل من 48 ساعة تحت الملاحظة لأنّ حالتها مش مستقرة وبتسوء، وممكن تكون بتاكل مثلًا فجأة تلاقي السكر نزل مرة واحدة لحد 60 أو 65 مع إن المفروض يحصل العكس، وهي كمان مريضة قلب ومركبة دعامات قبل كده، فـ طبعًا القلب مع موضوع أن السكر بينزل للمستوى دا، بيدخلها في غيبوبة تامة دي مشكلة كبيرة».

فاتن الحلو تنتظر إجراء المسح الذري

وعن درجة وعيها، يقول «أحمد» إنّ فاتن الحلو تارة تكون في وعيها الكامل، وتارة أخرى تغيب عن الوعي تمامًا، وتعاني من عدم استقرار في حالتها الصحية: «احنا كل اللي بنحاول نعمله أننا نشوف السبب الرئيسي اللي عامل كده، وهم شاكين أنّ فيه مشكلة كبيرة في البنكرياس لأنه المسؤول عن السكر، فلما يكون مش شغال بشكله الطبيعي معناه أن فيه مشكلة كبيرة سواء أورام أو غيره وده هيبان بالمسح الذري اللي احنا مش عارفين نعمله، ولازم تتنقل مكان تاني بعربية إسعاف لأنّها بتهبط في الطريق».

وكانت فاتن الحلو في أول تعليق بعدما نقلت إلى غرفة العناية المركزة طالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل: «أنا تعبانة والله ورجعت تاني المستشفى بعد ما كنت خلاص خرجت، لكن وقعت تاني ومقدرتش أخد نفسي وجابوني جري على المستشفى بالليل، ربنا يستر، الدكاترة مش هيقولوا حاجة إلا لما يكملوا بالمسح الذري، وأنا تعبانة جدًا والسكر والضغط عندي مش مظبوطين خالص، وبطلب من كل الناس تدعيلي أقوم بالسلامة».