5 أطعمة تزيد الصفائح الدموية بالجسم وتحارب الأنيميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تعد الصفائح الدموية من أهم العناصر الموجودة بالجسم، فهي عبارة عن جزيئات عديمة اللون في الدم وتعمل على تخثر الدم والتئام الجروح، في حالة تلف الأوعية الدموية، لذلك من المفيد تناول أطعمة تساعد على زيادة عدد الصفائح الدموية بالجسم لتحسين صحة الدم.

ونستعرض لكم مجموعة أطعمة تساعد في تحسين عدد الصفائح الدموية بالجسم، وفقا لما جاء بموقع "doctor.ndtv".

الكبد

يعد الكبد البقري أو الضاني، مصدرا جيدا للحديد والمواد المغذية، فإن تناوله يدعم الصفائح الدموية بالجسم.

السبانخ

تعتبر السبانخ من أهم مصادر الحديد وفيتامين K، وهما ما يساعدان بشكل كبير في إنتاج ونمو الصفائح الدموية.

البنجر

يعرف البنجر بخصائصه المفيدة للدم ومعالجة كل مشكلاته، فهو يحتوي على نسب عالية جدا من الحديد.

الرمان

يعد الرمان مصدر جيد لمضادات الأكسدة والتي تحسن تدفق الدم وتساعد على نمو الصفائح الدموية.

قرع العسل

قرع العسل هو فاكهة ملئية بفيتامينات E، وA، وأيضا C، ومفيد جدا في إنتاج الصفائح الدموية.

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