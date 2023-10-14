تغيرات في لون البشرة.. احذر علامات غير شهيرة لارتفاع الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

الكثير من الناس عادة ما يلتفتون لآلام القدم أو الساق أو التغيرات الطفيفة في لون بشرتهم، ويعتبرونها نتيجة للإرهاق، أو عمل شاق قاموا به، طالما لم تصيبهم أي حادثة تؤثر على المنطقة النابع منها الآلام، ولكن يمكن لآلام الساق والقدم وأيضا تغير لون البشرة، أن تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فكيف نكتشفها؟

آلام الساق

قد يؤثر ارتفاع الكوليتسرول في الدم إلى ضيق أو انسداد الأوعية الدموية في الأطراف السفلية من الجسم مما يؤدي إلى مرض الشرايين المحيطية والذي يتسبب في حالة تسمى العرج.

برودة القدمين والساقين

من المعروف في فصل الشتاء عند غالبية الناس أن يصابوا ببرودة شديدة وتنميل في الأطراف فضلا عن برودة الجو المحيط، ولكن عند حدوث برودة الأطراف في فصل الصيف، فيكون الأمر غير مألوف للبعض، ولكن ارتفاع نسب الكوليسترول في الجسم يمكن أن يؤدي إلى هذا العرض.

تغيرات في لون البشرة

إن انخفاض تدفق الدم في الساقين تبعا لارتفاع نسب الكوليسترول في الدم قد يؤدي لتغيرات في لون الجلد، لعدم كفاية المغذيات والأكسجين التي تنتقل إلى الساقين.

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