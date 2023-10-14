للرجال.. 4 أضرار يحدث لجسمك عند ممارسة العادة السرية

محمد اسماعيل - القاهرة - العادة السرية من الأمور التي يعتادها عديد من الرجل دون وعي منهم بالمخاطر الصحية لها.

فيما يلي، نذكر لكم أضرار ممارسة العادة السرية للرجل، وفقًا لما جاء في موقع "Only Myhealth".

- التأثير على الصحة العقلية

ممارسة العادة السرية يؤثر بالسلب على الصحة النفسية، لأن الشخص إذا تخطى يومًا دون فعلها، يشعر بحالة نفسية سيئة وتقلبات مزاجية، تؤثر في علاقاته بالآخرين أو شريك حياته.

- مشكلات في العلاقة الحميمة

يواجه الرجال صعوبة في تحقيق النشوة الجنسية، لاعتياد الشخص الوصول إلى النشوة الجنسية بمفرده.

- الإدمان

الاعتياد على ممارسة العادة السرية بصفة يومية من العلامات التي تشير إلى إدمانها.

- مشكلات في الجهاز التناسلي

يسبب ممارسة العادة السرية إلى حدوث مشكلات في الجهاز التناسلي للرجل، مثل خشونة وتورم القضيب.

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