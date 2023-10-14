يشبه الإنسان.. زوجان يوثقان لحظة عثورهما على مخلوق غريب ضخم بالغابات الأمريكية (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

نشر زوجان، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية، يوثق لحظة رؤيتهم لمخلوق غريب، يتجول بالغابات، ذلك خلال قضاء الزوجان لعطلة رومانسية في ولاية كولورادو بغرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر في مقطع الفيديو مخلوق ضخم ذو شعر كثيف بجسم يشبه الإنسان، يتجول على جانب جبل، ثم يجلس للراحة بعض الوقت، وفقا لما جاء بموقع "ndtv".

وقالت الزوجة شانون، والتي تعمل مقاولة وتبلغ من العمر 44 عاما، في حديثها لصحيفة نيويورك بوست: "كنا نبحث عن الأيائل في الجبال ورأى زوجي شيئاً يتحرك ثم لم يتمكن من تفسير ما يراه، فهو كان مخلوق غريب للغاية". ووصفت الزوجة المخلوق الغريب، بأن طوله ستة أو سبعة أقدام على الأقل.

ونشرت شانون باركر الفيديو على "فيسبوك"، وعلقت: "في يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، استقليت أنا وستيتسون تايلر رحلة قطار Narrow Gauge من دورانجو إلى سيلفرتون. بعد مغادرة سيلفرتون والعودة إلى دورانجو، طلبت من ستيتسون أن يبحث معي عن حيوانات الأيائل، ولكنه رأى شيئًا يتحرك، وقال لي أعتقد أنه بيج فوت، ليبدأ الرجل الجالس بجوار ستيتسون في القطار بإمساك هاتفه ويسجل اللحظات. وهذا هو الفيديو الملتقط للمخلوق الغريب".

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وحصد الفيديو مجموعة من التعليقات، والتي تعبر عن دهشة المستخدمين واستعجابهم مما رأوه بمقطع الفيديو.