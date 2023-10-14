حصلت على منحة بعد نشر «الوطن» قصتها.. «آية» بائعة الفاكهة: حلم أبويا اتحقق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل شوارع منطقة الزمالك، بمحافظة القاهرة، فتحت «آية» الشابة العشرينية محل الفاكهة الذي تركه لها والدها بعد وفاته عام 2018، وتحملت آية مسؤولية نفسها وأسرتها المكونة من أم تعاني من مشاكل صحية، وأخين كانا مازالا صغيرين حينها، فأحدهما كان بالصف الثاني الإعدادي والآخر الأول الثانوي، لتتحول حياتها من طفلة بالمدرسة إلى أخت وأب في الوقت ذاته.

من جانبها حققت جامعة عين شمس، حلم «آية» بدراسة الماجستير مجانًا، بعد سنوات من العمل الشاق ما بين المذاكرة وفتح محل الفاكهة يوميا، وتخرجها في جامعة عين شمس بكلية التجارة بتقدير عام جيد جدا، فضلا عن وصول إخوتها للمرحلة الجامعية بكلية الهندسة والحقوق، وانتشرت قصة آية أنور، البالغة من العمر23 عامًا، على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجابا وتعاطفا كبيرا من روادها.

استجابة جامعة عين شمس لـ«الوطن» وتحقيق حلم «آية»

قصتها الملهمة أثرت القلوب، بسبب عدم استسلامها للظروف الصعبة التي واجهتها بعد وفاة والدها بشكل مفاجئ.

ووصفت آية لـ«هن» مشاعرها لحظة حصولها على منحة مجانية لدراسة الماجستير بجامعة عين شمس إذ قالت: مكنتش مصدقة نفسي لما قالولي عايزينك في مداخلة ببرنامج «مصر تستطيع» كان نفسي أطلع ڤيديو زي ما طلبوا بس للأسف مكانش قدامي لابتوب عشان الناس تشوف شكلي كان إزاي، وبجد كنت فرحانة ومش مصدقة وعاجزة عن الكلام.

دراسة الماجستير والدكتوراة، حلم لطالما راود والدي «آية»، والتي لم تحظ بفرصة الاستمتاع بفترة الجامعة، بسبب تركيزها الٌمنصب نحو الإنفاق على عائلتها البسيطة، فكانت تذهب إلى الجامعة لحضور وكتابة المحاضرات، وسريعُا ما تعود إلى محلها الذي يقع بمنطقة الزمالك، وتمكنت «آية» أخيرا من تحقيق حلم والديها:«ربنا كافئني زي ما كان همي دايما دراسة إخواتي وكنت بقول أنا بضيع عمري عشانهم، ربنا بيقولي إنه مكانش ضياع عمر، ده تخطيط منه عشان صبرت، وكنت بقول الحمدلله رغم إن الظروف مساعدتنيش إني أعيش الحياة الجامعية زي باقي الطلاب، فحسيت إن ربنا بيديني فرصة تانية عشان ادرس، وده كان حلم أمي ووالدي من صغري، وفرحانة إني قدرت احققه ليهم».

«آية» تدخل السعادة على أسرتها كالعادة

فور تلقيها خبر حصولها على المنحة الدراسية، لم يتسع الكون لفرحتها، وذكرت «آية» أن والدتها كانت سعيدة وفخورة بها، إذ تحكي لـ«هن»: «والدتي قالتلي دي أول مرة أفرح في حياتي من يوم وفاة بباكي، والفرحة اللي شوفتها في عنيها رضتني كل الرضا، لدرجة إنها قالتلي أنا عايزة أروح أشكر كل واحد في البرنامج والجامعة كلها، لأن من وأنا صغيرة وهي بتقولي نفسي تعملي ماچستير، والحمدلله على توفيق ربنا، وأنه عوض صبري خير، وكنت عند حسن ظني أهلي، وعرفت الخبر من مدير برنامج «مصر تستطيع»، إبراهيم الديب، والدكتور خالد قدري رئيس جامعة عين شمس، واللي بلغني الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس».