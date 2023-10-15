الامارات | «خطوط وأشعار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على هامش مشاركة مكتبة محمد بن راشد في النسخة الأولى من «بينالي دبي للخط» الذي يستمر إلى نهاية أكتوبر الجاري، ستستضيف المكتبة بداية من 18 الجاري معرض «خطوط وأشعار»، الذي يضم لوحات فنية قيّمة، تعد جزءاً من المجموعة الخطية لرئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر.