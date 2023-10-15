الامارات | مادونا تعود.. من العناية المركزة إلى المسرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود نجمة البوب الأميركية مادونا إلى المسرح بعد ثلاثة أشهر ونصف من دخولها العناية المركزة، حيث تبدأ من لندن جولة حفلات واسعة النطاق تشمل أوروبا وأميركا الشمالية بمناسبة بلوغ مسيرتها الفنية عامها الـ40.

وتأمل المغنية البالغة 65 عاماً أن تجعل الناس ينسون مشكلاتها الصحية من خلال حفلات موسيقية ضخمة تحييها طوال ستة أشهر، وبدأت أمس من «أو 2 أرينا» في لندن، وتشمل مثلاً «أكّور أرينا» في باريس (12 و13 و19 و20 نوفمبر) و«بيل سنتر» في مونتريال (18 و20 يناير).

وقال المدير الموسيقي للجولة ستيوارت برايس في مقابلة مع محطة «بي بي سي» إن المغنية التي اشتهرت بأدائها المميز على المسرح، أصبحت الآن في كامل لياقتها الصحية، بعدما قررت في نهاية يونيو الماضي تأجيل بدء الجولة، عندما أمضت أياماً عدة في العناية المركزة.