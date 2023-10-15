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الامارات | طائرة متوجهة من بنما إلى أميركا تعود أدراجها بسبب «حفّاض»

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بنما - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطرت رحلة جوية كانت متوجهة من بنما إلى الولايات المتحدة للعودة أول من أمس بعدما أثار كيس في مرحاض الطائرة الريبة، ليتبين لاحقاً أنه «حفاض» لأحد الركاب البالغين.

وأعلنت هيئة الطيران المدني بداية أن الرحلة المتوجهة من العاصمة بنما إلى تامبا في ولاية فلوريدا عادت أدراجها بسبب «إنذار بوجود قنبلة».

وعند العودة إلى المدرج، عُزلت الطائرة ونزل الركاب منها، ثم دخل عناصر من وحدة الشرطة المتخصصة في المتفجرات لمعاينة الكيس.

وقال رئيس إدارة أمن المطار خوسيه كاسترو: «بعد عمليات تحقق أجرتها الشرطة، تبين أن ما أثار المخاوف هو عبارة عن (حفاض للبالغين) وُضع بتحكم داخل كيس أسود».

وكبرهان على ذلك، نشرت الشرطة صورة للحفاض داخل الكيس الأسود عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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