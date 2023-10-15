الامارات | «ريتز كارلتون المالديف - جزر فاري» يحتفل بمهرجان الخريف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو فندق ريتز كارلتون المالديف - جزر فاري، ضيوفه للانغماس في احتفال يستمر أسبوعاً خلال مهرجان الخريف في المنتجع، من 25 الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل، إذ يستمد احتفال هذا العام الإلهام من التقاليد النابضة بالحياة لـ«Dia de Los Muertos»، وهي عطلة مكسيكية معروفة تقليدياً باحتضان الأسرة وتعليمها أن الحياة ليست خطاً بل دائرة، وهو شعور ينعكس في أجواء المنتجع. وسيقدم المهرجان فسيفساء من عروض العطلات الأصيلة في الفندق من خلال مجموعة من الأنشطة المناسبة لجميع الأعمار.

وتبدأ الاحتفالات في 25 الجاري بفعاليات مثل ورشة عمل لصناعة زهور القطيفة الورقية الجميلة، في إشارة إلى أهمية القطيفة في المهرجان. وتستمر الاحتفالات مع عشاء مالديفي تحت النجوم، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالنكهات الغنية للمحيط الهندي والاستمتاع بالمأكولات التقليدية. وفي 29 الجاري يقام مهرجان لا يمكن تفويته على شاطئ البحر في شاطئ لا بلازا الترفيهي، ويضم شاحنات طعام مكسيكية أصيلة تقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية. وفي 30 الجاري يمكن للضيوف استكشاف قدراتهم الإبداعية من خلال ورشة عمل «Pumpkin Artistry Workshop»، حيث يحتل فن نحت اليقطين مركز الصدارة، أو ورشة عمل «Sugar Skull Art Crafts Workshop» المصممة خصيصاً للأطفال لتشكيل إبداعاتهم الاحتفالية الخاصة بجمجمة السكر. ومع حلول المساء يمكن للوالدين الاستمتاع بعرض أزياء الهالوين الخاص بالكوكتيل والأطفال، حيث يمكنهم مشاهدة أطفالهم الصغار وهم يعرضون أزياءهم. وفي 31 الجاري يستمتع المسافرون بحفل «Iluminación Feast»، إذ يمكن للضيوف احتضان روح الهالوين وهم ينغمسون في الأطباق اللذيذة وينغمسون في الأجواء الغامضة.