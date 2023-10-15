الامارات | الأرض تفقد عالِماً من أبرز المدافعين عنها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أول من أمس، عن 91 عاماً، عالم الفيزياء الفلكية الفرنسي الكندي أوبير ريفز الذي اشتهر بترويجه لعلوم الفضاء. وكتب نجله بونوا ريفز عبر «فيس بوك»: «بألم كبير تشاركني فيه عائلتي، أعلن وفاة والدنا العزيز الذي انضم إلى النجوم».

وكان ريفز الذي توفي في باريس، راوياً بارعاً لتاريخ الكون الذي شكّل شغفه في الحياة، ومن أبرز المدافعين عن الأرض. وقال رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو، إن «كيبيك خسرت عالم فيزياء فلكية مشهوراً»، مضيفاً: «أدرك أوبير كيف يختار كلماته لمساعدتنا على فهم الإنسانية واللانهاية». ولد أوبير ريفز في مونتريال في 13 يوليو 1932، وكان يتمتع بموهبة جعل الظواهر الفيزيائية المعقدة مفهومة «لجميع من يبهرهم العالم»، على غراره. وانضم إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) خلال ستينات القرن الماضي، ثم انتقل للعمل في مجال التدريس في بلجيكا قبل أن يذهب إلى فرنسا حيث أصبح مديراً للأبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية.