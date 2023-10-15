الامارات | روائيون وباحثون من 7 دول يفوزون بجائزة «كتارا»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في قطر، أول من أمس، أسماء الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة، والتي تقدم في خمس فئات بقيمة إجمالية 345 ألف دولار، وذهبت هذا العام لفائزين من سبع دول.

وفي فئة الرواية المنشورة فاز كل من: العماني محمد اليحيائي عن «الحرب»، والمصري أشرف العشماوي عن «الجمعية السرية للمواطنين»، والمصرية رشا عدلي عن «أنت تشرق.. أنت تضيء».

وفاز بالجائزة في فئة الرواية غير المنشورة كل من: السوري محمد تركي الدعفيس عن «مدينة يسكنها الجنون»، والمصري رامي رأفت عن «كومالا ابن النار.. ورحلته في ممالك الجبارين»، والجزائري مصطفى بوري عن «البروفات الأخيرة».

وحصل على الجائزة في فئة الدراسات كل من: المصري محمد زيدان عن «بلاغة النص الروائي المعاصر»، والمغربي سعيد بن لحسن أوعبو عن «في ثقافة الرواية العربية المعاصرة»، والمصرية نهلة راحيل عن دراسة «هويات تتصالح.. تقاطعية النوع والعرق في السيرة الذاتية النسوية».

وذهبت الجائزة في فئة روايات الفتيان لكل من: المغربي فريد الخمال عن «الحريش»، والمصري أحمد طوسون عن «بائع المناديل»، واللبناني عبدالمجيد حسين زراقط عن «الرحلة العجيبة.. أبناء القمر».

ونال الجائزة في فئة الرواية القطرية المنشورة عبدالرحمن بن سالم الكواري عن «سميدرا».