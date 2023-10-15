الامارات | «واحة الطفل» تربط الأجيال الجديدة بتراث الأجداد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مهرجان أبوظبي للشعر الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، برامج وأنشطة للصغار تحمل رسائل تعليمية تثقيفية لربط الأجيال الجديدة بموروثهم، وترسخ في أذهانهم كل ما هو جميل ونبيل من قيم ومفردات تعزز انتماءهم إلى الوطن.

وخصص المهرجان الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، للصغار مساحة باسم «واحة الطفل» تتميز بإطار تعليمي ترفيهي، وتضم أنشطة لأجيال المستقبل.

وقالت رئيس وحدة التدريس في أكاديمية الشعر زليخة محمد، إن الأنشطة الموجهة للأطفال اختيرت بعناية حتى تناسب جميع الأعمار والفئات، وبطرق ووسائل فنية شيقة، تجسد الموروث الشعبي، ما يسهم في تحفيزهم على التعلم والإبداع وإبراز مواهبهم الفنية، وتثقيف الأجيال الجديدة بتراث الآباء والأجداد، وترسيخ قيمه في نفوسهم.

من جانبها، أكدت رئيس قسم الأنشطة النسائية في نادي تراث الإمارات، فاطمة التميمي، أن المهرجان حظي منذ يومه الأول بحضور مميز للأطفال من طلبة المدارس، إذ تم اصطحابهم في جولة تعريفية على مختلف أجنحة ومنصات المهرجان، وما احتوته من أنشطة وفعاليات وعروض بهدف تعريفهم بموروثنا الشعبي، وإرثنا العريق، وترسيخه في نفوس أجيال اليوم، ليبقوا على اتصال دائم بماضيهم وأصالتهم، واطلاع مستمر على تاريخ آبائهم وأجدادهم.