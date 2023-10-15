الامارات | الحذاء المرصّع بالترتر في «ساحر أوز».. أميركي يعترف بسرقته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ أميركي، أول من أمس، بأنه سرق قبل 20 سنة الحذاء الأحمر الشهير للممثلة جودي غارلاند في فيلم «ذي ويزرد اوف اوز» (ساحر أوز).

وكان الحذاء المرصّع بالترتر القرمزي الانعكاسات، اختفى بشكل غامض عام 2005 من متحف «جودي غارلاند» في غراند رابيدز، مسقط رأس الممثلة، في ولاية مينيسوتا.

وسنة 2018، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الحذاء الثمين، وهو أحد أربعة أزواج بقيت بعد تصوير الفيلم الصادر عام 1939.

وقالت المحكمة إن تييري مارتن (76 عاماً) الذي اتُهم بالسرقة في مايو الماضي، أقرّ بأنه مذنب وسيظل حراً حتى تاريخ الحكم عليه الذي لم يُحدّد بعد.

وقال مارتن المقيم على بعد نحو 20 كيلومتراً من متحف جودي غارلاند، أمام محكمة مينيسوتا، إنه استخدم مطرقة لكسر علبة زجاجية كانت تحمي الحذاء، الذي اعتقد أنه مرصّع بأحجار ياقوت حقيقية، كما نقلت صحيفة «ستار تريبيون» في مينيابوليس.

لكن بمجرد أن أدرك عند محاولته بيع الحذاء في السوق السوداء، أن هذه «الأحجار الكريمة» هي في الواقع حبوب من الزجاج لم يعد يرغب في اقتناء الحذاء، بحسب الصحيفة.

ولم يطلب الادعاء عقوبة السجن للمتهم الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك ومعه أسطوانة أكسجين. وأشارت وزارة العدل إلى أن الحذاء الأحمر يُعدّ «أحد أشهر الإكسسوارات في تاريخ السينما الأميركية».

وفي فيلم «ذي ويزرد أوف أوز» الموسيقي المقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه، تنتعل البطلة الشابة دوروثي الحذاء ثلاث مرات لتحقق أمنيتها بالعودة إلى منزلها في كانساس.

• الادعاء لم يطلب عقوبة السجن للمتهم الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك ومعه أسطوانة أكسجين.