الامارات | بعد 70 عاماً من التمثيل.. أيقونة السينما البريطانية يعتزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل مايكل كين، أيقونة السينما البريطانية، اعتزاله عن عمر يناهز 90 عاماً، مختتماً مسيرته التمثيلية التي دامت 70 سنة بتأدية إحدى الشخصيات في فيلم «ذي غريت إسكيبر».

وشارك كين في 160 فيلماً بينها: «سلوث» و«إنترستيلر» و«باتمان». ونال ستة ترشيحات في جوائز «الأوسكار» التي فاز باثنتين منها، الأولى عن فيلم «هانا أند هير سيسترز» للمخرج وودي آلن سنة 1986، والثانية عن فيلم «ذي سايدر هاوس رولز» عام 2000.

وقال كين في حديث لإذاعة «بي بي سي راديو 4»: «أُردّد باستمرار أنني سأعتزل. حسناً، أنا معتزل الآن». وأضاف: «قلت لنفسي إنني شاركت حديثاً في فيلم أديت دور البطولة فيه وحظي أدائي بإشادات مذهلة.. ماذا سأفعل تالياً وهل سأستطيع تقديم الأفضل؟».

ويتناول فيلم «ذي غريت إسكيبر»، الذي بدأ عرضه في المملكة المتحدة بتاريخ السادس من أكتوبر الجاري، القصة الحقيقية للمحارب القديم في الحرب العالمية الثانية بيرني جوردان، الذي هرب من دار لكبار السن لحضور احتفالات الذكرى الـ70 لإنزال النورماندي عام 1944. وحظي أداؤه في هذا العمل الذي تشارك بطولته مع غليندا جاكسون، التي توفيت في يونيو الماضي عن 87 عاماً، بإشادة كبيرة.

وقال إن «الأدوار الوحيدة التي من الممكن إسنادها إليّ حالياً هي لرجال يبلغون 90 عاماً أو ربما 85 عاماً»، مضيفاً: «لن تكون هذه الأدوار رئيسة، إذ ليس هناك من ممثلين رئيسين في سن الـ90، بل ثمة شباب وشابات جذابون، لذا قلت لنفسي من الأفضل أن أنسحب».

وولد في 1933 لعائلة فقيرة. ونال لقب «فارس» من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في عام 2000.