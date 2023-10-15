طريقة جديدة لوضع «الكونسيلر» على بشرتك باستخدام «المثلث المخفي».. اعرفي الخطوات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يخفي «الكونسيلر» ببراعة كل ما تحتاجين عدم ظهوره في وجهك، سواء كان ذلك سوادا تحت العين أو علامات واضحة بسبب السهر لوقت متأخر من الليل، أو بثور وبقع ناجمة عن حبوب سابقة.

وخلال الآونة الأخيرة، كان أحد أحدث اتجاهات الماكياج التي وصلت إلى العديد من خبراء التجميل، هو استخدام (خافي العيوب) برسم «المثلث» وهو الاتجاه الذي حصد مليارات المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث مقطع فيديو يوضح طريقة عمله.

ما هو المثلث المخفي؟

يتضمن رسم الكونسيلر، من خلال تطبيق المثلث، استخدام فرشاة كونسيلر دقيقة لرسم مثلثات صغيرة أسفل الزوايا الداخلية والخارجية لمنطقة أسفل العين، بالإضافة إلى الخطوط الموضوعة بعناية على منطقة الجفن العلوي، إذ يُستخدم الشكل المثلث للمساعدة في تفتيح منطقة أسفل العين، مع السماح أيضًا للكونسيلر بالاندماج بشكل أفضل مع الجلد، كما أنه يساعد على خلق تأثير ظل طبيعي، مما يساعد الكونسيلر على أن يبدو أكثر طبيعية.

الخطوة الأولى:

في البداية، قومي برسم المثلثات بشكل صحيح، تكون صغيرة الحجم.

الخطوة الثانية:

ابدئي في الخطوة التالية، برسم مثلث صغير أسفل الزاوية الداخلية لعينيك، ولكن باستخدام فرشاة كونسيلر صغيرة.

الخطوة الثالثة:

احرصي على ألا يتجاوز المثلث ثلث طول أنفك، في منطقة تحت العين، كل ما عليكِ خلط كمية صغيرة من بودرة الوجه السائبة على الفرشاة، ثم امزجيها مع نقاط الكونسيلر.

الخطوة الرابعة:

سلطي الكونسيلر على منطقة عالية التأثير دون استخدام المنتج الزائد، مع تفتيح وتغطية الظلال.

الخطوة الخامسة:

ارسمي مثلثًا من فتحتي أنفك إلى الخارج باتجاه خديك، بشرط ألا يقلل من ظهور خطوط الابتسامة ، بل يعمل أيضًا على تحديد الأنف، مما يجعله يبدو أصغر حجمًا.

الخطوة الأخيرة:

ضعي مثلثًا أسفل جانبي شفتيك الخارجية، فيبدو الأمر كما لو كنت تبتسم تقريبًا،وفيمكن أن يؤدي التأثير على هذه المنطقة إلى تقليل ظهور الخطوط