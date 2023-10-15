4 مسببات أمراض جديدة تثير القلق.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - يقوم العلماء الآن بتتبع أربعة مسببات أمراض جديدة، ينتج عنها حدوث أكثر الأمراض فتكاً في العالم، وحتى الآن تم تسجيل إصابات بهذه الأمراض في اليابان وروسيا والصين.

وفي هذا التقرير نوضح لكم المعلومات عن المسببات الأربعة الجديدة للأمراض، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:

فيروس أوز:

ينتمي لعائلة الفيروسات المخاطية "أورثوماكسوفيريدي"، وهو نوع من فيروسات "ثوغوت فيروس”، يسبب الحمى وتورم الدماغ بين الأشخاص المصابين به.

وتم اكتشافه لأول مرة بين القراد في اليابان في عام 2018، وأكد المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد في يونيو أنه تم رصد أول حالة إصابة بشرية في الصيف الماضي، وتوفيت امرأة في السبعينيات من عمرها بهذا الفيروس، ولم ترد تقارير عن حالات خارج اليابان.

فيروس القراد هاسكي

تم اكتشاف فيروس القراد هاسكي (HSTV) في روسيا. وتشير الاختبارات إلى أن الفيروس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفيروسات تسبب أمراض الحمى الصفراء وحمى الضنك وزيكا.

وقد ثبتت إصابة مريض في المستشفى في فلاديفوستوك، جنوب شرق روسيا، بالفيروس ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات بشرية أخرى.

وتشير الأبحاث إلى أن الفيروس ينتشر بين القراد في منطقتين على الأقل من روسيا، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت تلك الموجودة في الدول الأخرى متأثرة أم لا.

الكوكسيلا البورنيتية

تم رصد الكوكسيلا البورنيتية في أنواع الثدييات البحرية. وقد تم الكشف عنها في أستراليا في يونيو (حزيران)عبر طفرات يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض وتسمح بانتشار العدوى إلى البشر.

فيروس إيزو

من الفيروسات الأخرى التي تنتقل عن طريق القراد. تم اكتشافه في اليابان في عام 2021. وينتمي فيروس إيزو إلى عائلة فيروسات “أورثونايرو فايروس” التي تسبب حمى القرم أو حمى الكونغو النزفية، وهو مرض يسببه فيروس ينقله القراد ويقتل ما يصل إلى نصف المصابين به ويسبب نزيفاً لا يمكن السيطرة عليه.

كما تم رصده لدى مريض دخل المستشفى مصاباً بالفيروس في شمال شرق الصين. كما تم اكتشاف فيروس إيزو أيضاً بين بعض المرضى في اليابان، على الرغم من أن مرضهم كان أخف.

اقرأ أيضا:

ورم دماغ بحجم الليمونة يتسبب في نسيان الأم لابنتها

مراهقة تكافح من أجل التنفس بعد تدخين السجائر الإلكترونية

4 فئات ممنوعة من تناول الكبد والقوانص.. هذا ما يحدث لهم

7 أحلام تدل أنك ستكون من الأغنياء.. اعرفها

فرج بعد فترة صعبة.. خبيرة أبراج تزف بشرى سارة لمواليد 5 أبراج الفترة الحالية