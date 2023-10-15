طريقة عمل الناجتس في البيت زي المطاعم.. هنقولك على سر الخلطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحب الكبار والصغار، تناول الأكل بمطاعم الوجبات السريعة، التي تستخدم مكونات وخلطات سرية في إعداد الأكلات، لذا تبحث ربات البيوت بشكل دائم عن طريقة عمل الوصفات السرية خاصة تلك التي تستخدم في عمل ناجتس المطاعم، ولأن إعدادها في البيت يعد خطوة موفرة للأمهات، قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي خطوات سهلة وبسيطة لعمل وجبة لا تختلف عن مثيلتها في المطاعم.

طريقة عمل الناجتس

لتحضير الناجتس في مطبخك مثل المحترفين، فأنت بحاجه للمقادير التالية:

- كيلو فراخ.

- نصف كوب بقسماط مطحون.

- نصف كيلو بطاطس مسلوقة بقشرها.

- ملعقة كبيرة ملح.

- ملعقة كبيرة بصل بودرة.

- ملعقة كبيرة بيكنج بودرة.

- ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

- ملعقة كبيرة من البابريكا.

- ملعقة صغيرة سكر.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

طريقة تغطية الناجيتس

- 2 بيضة.

- 4 ملاعق كبيرة لبن.

- ملح.

- فلفل أسود.

- 2 ملعقة كبيرة نشا.

- نصف كوب دقيق.

- نصف كوب من البقسماط المطحون.

- نصف كوب كورن فليكس.

طريقة عمل الفراخ ناجتس

- لتحضير ناجتس بالخلطة السرية في البيت، نظفي الفراخ جيدًا وانقعيها في وعاء به ماء وملح أو خل لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق تقريبا، ثم نظيفها جيدا وبعد ذلك صفيها من الماء وجففيها بمناديل المطبخ.

- ضعى الفراخ في الكبة مع الثوم البودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ ونصف كوب بقسماط وبابريكا وسكر، ثم ضيفي البطاطس المسلوقة.

- بعد هرس الخلطة السرية للناجتس جيدًا في الكبة؛ اخفقي المقادير ثم ضعي الدقيق في طبق متوسط الحجم.

-وفى وعاء آخر ضعي الدقيق والنشا والبقسماط والكورن فليكس، والملح والفلفل الاسود المطحون وقلبيهم جيدًا.

- في وعاء ضعي بيضتان مع اللبن والملح والفلفل أسود وقلبيهم جيدا.

- افردي جزء من الدجاج المفروم بين ورقتي زبدة بحجم متوسط وقطيعها على شكل مستطيل أو مربع، ويمكن عمل أشكال لطيفة منها للأطفال مثل النجوم.

- ضعي الدجاج في وعاء الدقيق، واغمسيه في البيض الممزوج باللبن ثم في خليط الدقيق والبقسماط والكورن فليكس، وضعي الدجاج في أطباق بها أكياس مفتوحة وبعد الانتهاء احفظيها قليلا في الفريزر.

-اخيرًا اقلي قطع الناجتس بالطريقة المعتادة في زيت غزير وساخن جدًا، حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي، وتقدم مع الشيبسي والكاتشب أو السلطة وبالهنا والشفا.

طريقة أخرى لعمل خلطة الناجتس السرية

- نصف كيلو من البانيه.

- ملعقة من الثوم المفروم.

- ملعقة من الملح صغيرة.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة من البهارات الصغيرة.

- ربع كوب من الليمون الحامض.

- نصف ملعقة من الخردل.

- علبة صغيرة من الزبادي.

- بصلة واحده مفرومة.

- 2 بيضة مخفوقة.

- نصف كوب من البقسمات.

-نصف كوب من الدقيق.

-4 أكواب من الزيت للتحمير.

طريقة عمل الناجتس

لعمل ناجتس مثل المطاعم، انقعي البانيه في الملح والفلفل الأسود، والخردل، والدقيق وعصير الليمون، وبهارات الفراخ مع الزبادي لمدة ليلة كاملة في الثلاجة.

- ضعي الفراخ في الكبة مع البصل والثوم بحيث يصبح الخليط متجانس.

- قومي بتشكيل الناجتس بواسطة الأشكال المتعددة التي ترغبين بها، ويمكن استخدام أدوات البيتي فور من أجل تشكيل الناجتس.

- يتم وضع كل قطعة في الدقيق ثم البيض، وبعد ذلك البقسماط.

- قومي بتسخين الزيت على درجة حرارة متوسطة، بحيث يصبح اللون ذهبي.

-وأخيرا تقدم لأفراد الأسرة ساخنة بجانب الكاتشب والفينو حسب رغبة الأشخاص.