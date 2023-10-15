ركوب الدراجات يساعد المراهقين على الشعور بالراحة والرفاهية

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد ركوب الدراجات مهما لتعريف الأطفال في سن المدرسة بأهمية النشاط البدني.

وتحقق باحثون في الولايات المتحدة في كيفية تغيّر الصحة النفسية والاجتماعية للأفضل للمراهقين بعد المشاركة في برنامج دراسي لركوب الدراجات، بحسب "مديكال إكسبريس".

وشارك في استطلاعات البرنامج أكثر من 1200 طالب في المرحلة المتوسطة، أعمارهم بين 11 و14 عاماً، وقبل وبعد ركوب الدراجات، أكملوا دراستين استقصائيتين تضمنتا قياسات الصحة النفسية الحالية والأداء النفسي.

وكشف فرق البحث تحسناً في نتائج الصحة النفسية يبشر بالتأثير الإيجابي لبرامج النشاط البدني قصيرة المدى على الصحة النفسية والرفاهية لدى المراهقين.

وأشارت تقييمات المخاطر النسبية إلى أن الذكور والطلاب الذين ينتمون إلى أسر ذات وضع اجتماعي واقتصادي مرتفع، لا يزال لديهم خطر نسبي منخفض للإصابة باضطرابات نفسية اجتماعية بعد التدخل.

وعلى سبيل المثال، تحسنت رفاهية الطالبات بشكل ملحوظ.. ومع ذلك، لا يزال الطلاب الذكور يتمتعون بدرجات رفاهية أعلى بشكل عام مقارنة بالإناث بعد البرنامج.

وكانت هناك أيضاً زيادة كبيرة بعد البرنامج في رفاهية الطلاب الذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل.

وقالت الدكتورة إستر ووكر، مديرة الأبحاث في منظمة "أوت رايد" غير الربحية: "المشاركة في برنامج تعليم ركوب الدراجات في المدارس خلال جائحة كوفيد-19، ارتبطت بتحسن الصحة النفسية والاجتماعية بين طلاب المدارس المتوسطة".

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