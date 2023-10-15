الامارات | "أمراض الـ آيفون 15": بعد "ارتفاع حرارته" الآن "ينام في الليل" !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أزمة "ارتفاع الحرارة" التي تبين أنها تصيب أجهزة آيفون 15، والتي قالت شركة ابل انها توشك على معالجتها بعد إصدار تحديث للسوفت وير يحمل رقم IOS17.0.3، ظهرت مشكلة جديدة لتنضمّ الى "الأمراض" التي تصيب بعض أجهزة آيفون 15، حيث كشف بعض المستخدمين عن كون الجهاز أصبح «ينام الليل»، وينطفئ وحده دون تدخل.

وأرجع بعض المراجعين الأمر لوجود تضارب أو عيب في السوفتوير الجديد يؤدي لما يسمى «كراش»، حيث تتعارض بعض التطبيقات مع نظام التشغيل مما يؤدي لإغلاق الجهاز.

وظهرت العديد من الشكاوى عبر مجتمعات أبل مثل «ماك رومرز» و«9 تو 5 ماك»، إضافة إلى «ريديت»، حيث يقوم الجهاز بإعادة تشغيل نفسه ليلاً، أو في بعض الأحيان يصحون ليجدونه مطفأ، ومنهم من وجد الجهاز قد أعاد تشغيل نفسه، لييلاحظ وجود فجوة زمنية في «جراف» ساعات استخدام البطارية، مما يدل على أن الجهاز ظل لفترة مطفأ.

وحتى الآن لم تعلن أبل معرفتها بالمشكلة التي ظهرت بعد التحديث الأخير، وإن كانت الشكاوى لم تطل فقط جهاز آيفون 15، وإنما حتى بعض الأجهزة الأقدم نسبياً والتي حصلت على التحديث الأخير، واجهت نفس المشكلة، مما يدل على كون المشكلة متعلقة بالتحديث الأخير من أبل.