الحل في أغطية الوسائد.. 6 حيل بسيطة للعناية بالشعر «الكيرلي»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ترطيب الشعر أمر أساسي، فعليكِ دومًا الحفاظ على رطوبة شعرك، خاصة إذا كنتِ من أصحاب الشعر «المجعد» الكيرلي، فليس تناول المياه بكثرة هو السبب الوحيد للترطيب، وليس أيضًا بعض المنتجات وحدها، فالأمر يحتاج للعديد من الحيل والخطوات للعناية بالشعر الكيرلي من الترطيب واللمعان.

فإذا سئمتِ من التعامل مع الشعر الكيرلي، خاصة في هذا المناخ الرطب، فلا داعي للخوف؛ إليكِ بعض الحيل البسيطة مع القليل من العناية، لصنع العجائب لشعرك المجعد، واستعدي للتباهي بخصلاتك الرائعة، بغض النظر عن مدى رطوبة الجو.

6 حيل بسيطة لترويض الشعر الكيرلي

ويرصد «هُن» 6 حيل بسيطة للعناية بـ الشعر الكيرلي، بحسب موقع webmd

تجنب الماء الساخن:

اغسلي شعرك بالماء الفاتر أو البارد لمنع شعرك من الجفاف والتطاير.

التدليك المنتظم بالزيت:

استخدمي زيت جوز الهند أو الأرغان أو زيت الزيتون لتغذية تلك الخصلات.

اختاري الفرشاة المناسبة:

اختاري مشطًا واسع الأسنان أو فرشاة ذات شعر ناعم، لتجنب التقصف والتجعد غير الضروري، مع مشط ذو أسنان واسعة لفك التشابك بلطف دون التسبب في تجعد الشعر.

تجنب الكبريتات:

اختاري الشامبو الخالي من الكبريتات لمنع الإفراط في تجفيف شعرك.

تجنبي الإفراط في غسل الشعر:

غسل شعرك يومياً يجرده من الزيوت الطبيعية، حاول أن تقتصر على 2-3 مرات في الأسبوع.

أغطية الوسائد الحريرية

استثمري في أغطية الوسائد المصنوعة من الحرير أو الساتان، فهي لطيفة على شعرك، وتمنعه من التشابك والتجعد.

ماسكات الشعر محلية الصنع

قم بإعداد بعض أقنعة الشعر التي يمكنك صنعها بنفسك بمكونات مثل الزبادي والعسل والصبار لترطيب ولمعان الشعر المجعد.