رسالة دعم وعمرة.. «إيناس» مصرية تدعو للشعب الفلسطيني من أمام الكعبة: اللهم انصرهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ورقة بيضاء صغيرة تحمل كلمات دعم ودعاء لشعب فلسطين، ممسوكة باليد اليمني، موجهة ناحية الكعبة، لحظات وثقتها الفتاة المصرية ذات الـ23 عاما أثناء أداء مناسك العمرة في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية.

«يارب أنصر فلسطين وفك كربها وأرحم شعبها.. آمين»، بهذه الكلمات أرادت إيناس سالم ابنة مدينة طنطا التعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم لهم في تلك الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي غزة نتيجة قصف الاحتلال الاسرائيلي، لذلك عندما ذهبت إلى السعودية عقدت بداخلها النية أن تدعوا للفلسطينين أثناء تواجدها في الحرم المكي.

عمرة بنية نصر أهالي فلسطين

لم تقتصر صاحبة الـ23 عاما عند هذا الحد، وإنما أيضا قامت بعمل عمرة بنيه نصر أهالي فلسطين: «مفيش حاجة في إيدينا غير إنّنا ندعو لهم ونكثف الدعاء عشان ربنا يحفظهم من الاحتلال وينصرهم ويصبر أهالي الشهداء».

خطيب الحرم المكي يدعوة لأهل فلسطين

أشارت ابنة مدينة طنطا إلى أنّ الجميع في الحرم المكي من مختلف دول العالم، يدعوا لشعب فلسطين بالرحمة، فـ بعد أداء صلاة الجمعة، كان خطيب الحرم المكي يدعوا لهم بكلمات مؤثرة، الأمر الذي جعل الدموع تتساقط من جميع المصليين والمعتمرين في المسجد الحرام: «بعد صلاة الجمعة الإمام فضل يدعي لشعب فلسطين وكان بيبكي جدًا ومتأثر وكلنا في الحرم بقينا ندعي من جوانا وبنتمنى ربنا يستجيب دعائنا».

لم تقتصر «إيناس» على أداء عمرة لشعب فلسطين فقط ولكنها قامت بعمل عمرة لأحد أصدقائها الذي فارق الحياة أثناء أداء مناسك العمرة في الحرم المكي: «في حد زميلي اتوفى لما كنت في العمرة وعلى طول عملت ليه عمرة ومترددتش ثانية وربنا يتقبل منا».