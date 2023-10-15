الامارات | وفاة الإعلامية جيزال خوري في بيروت

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامية جيزال خوري في بيروت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت فجر اليوم الإعلامية اللبنانية جيزال خوري في منزلها في بيروت.
ونعت شبكة سكاي نيوز عربية جيزال خوري مستذكرة "مشوارها الصحفي والإعلامي الطويل الذي بدأ مع المؤسسة اللبنانية للإرسال ثم قنوات إعلامية دولية آخرها سكاي نيوز عربية في 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري "مع جيزال" الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي".
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