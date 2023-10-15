قاعدة 30-30-30 لإنقاص الوزن: طريقة سهلة وفعالة

محمد اسماعيل - القاهرة - تساعد قاعدة 30-30-30 لإنقاص الوزن، على إجراء تغييرات ذات معنى في نمط حياة الإنسان وعاداته الغذائية، كما أنها توفر نهجاً منظماً لتنظيم السعرات الحرارية اليومية والنشاط البدني والأكل الواعي.

ولا تعد هذه القاعدة خطة نظام غذائي صارمة، ولكنها أسلوب مرن يساهم في تنظيم إنقاص الوزن.

وفيما يلي كيفية تطبيق قاعدة 30-30-30 وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

تخفيض السعرات الحرارية بنسبة 30%

يعد المكون الأول من قاعدة 30-30-30 على التحكم في السعرات الحرارية، ويقترح تقليل هذه السعرات بنسبة 30% تقريباً، وهو تخفيض ليس قاسياً، ما يجعله أكثر قابلية للتنظيم والاستدامة على المدى الطويل، ويتم ذلك بحساب احتياجات الإنسان اليومية مع الحرص على نظام غذائي متوازن غني بالمواد المغذية وتناول الماء.

30 دقيقة من الأكل الواعي

يؤكد العنصر الثاني من قاعدة 30-30-30 على أهمية الأكل الواعي بتخصيص 30 دقيقة على الأقل للاستمتاع بالطعام والتركيز عليه وتذوق كل لقمة، للإحساس أكثر بإشارات الجوع والامتلاء، لمنع الإفراط في تناول الطعام، ويتم هذا بتجنب عوامل التشتت مثل التلفزيون أو الهاتف والتركيز على تناول الطعام ببطء.

30 دقيقة من التمارين اليومية

المكون الثالث من القاعدة، هو قضاء 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني اليومي، لحرق السعرات الحرارية، وتحسين الصحة العامة.

القاعدة سهلة المتابعة، ولا تتطلب تغييرات جذرية، ما يسهل المواظبة عليها على المدى الطويل، بدلاً من الاعتماد على الأنظمة الغذائية القاسية.

القاعدة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

الأكل الواعي يقيم علاقة صحية مع الطعام، ما يقلل من احتمالية تسبب الأكل المتسرع بالإصابة بالأمراض المزمنة.

اقرأ أيضا:

ورم دماغ بحجم الليمونة يتسبب في نسيان الأم لابنتها

مراهقة تكافح من أجل التنفس بعد تدخين السجائر الإلكترونية

4 فئات ممنوعة من تناول الكبد والقوانص.. هذا ما يحدث لهم

7 أحلام تدل أنك ستكون من الأغنياء.. اعرفها

فرج بعد فترة صعبة.. خبيرة أبراج تزف بشرى سارة لمواليد 5 أبراج الفترة الحالية