رسالة مؤثرة وجهتها جيزيل خوري لابنتها قبل رحيلها.. ماذا قالت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غيب الموت الصحفية اللبنانية جيزيل خوري عن عمر ناهز الـ62 عامًا، التي قدمت مسيرة مهنية مميزة خلال مشوارها الصحفي، الذي امتد إلى نحو 37 عامًا، تمكنت خلالها من إجراء العديد من اللقاءات مع شخصيات مؤثرة على الصعيد الثقافي والسياسي والعالمي، لترحل اليوم تاركة وراءها رصيدًا كبيرًا من الحب في قلوب أصدقائها وأسرتها، فما آخر ما كتبته جيزيل خوري على صفحتها؟

رسالة مؤثرة لجيزيل خوري قبل وفاتها بـ34 يومًا

وجه بشوش وشخصية قوية تمتعت بها «جيزيل» التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، لتوجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها لتكن آخر ما كتبته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»،عدة كلمات مليئة بالدفء والحنان ومشاعر الأمومة، قائلة: «بالأمس مرة أخرى كان عمري 20 عامًا، جعلتني أمًا لأول مرة وبصحة جيدة بعد تأتي لأول مرة، عيد ميلاد سعيد يا كبيرتي ولكن بالنسبة لي ستظل الدمية الصغيرة ذات المصاصة الحمراء».

حرصت «جيزيل» على توثيق مواقف عدة عن حياتها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، لتكن نابضة بالحياة رغم رحيلها، فقد نعت العديد من الصحفيين قبل رحيلها، لتلحق بهم بعد رحلة طويلة في عالم الصحافة.

من هي جيزيل خوري

قدمت شبكة «سكاي نيوز» العربية بعض المعلومات عن الصحفية اللبنانية جيزيل خوري يمكن إيضاحها فيما يلي:

- بدأت مجالها الصحفي 1986 في برنامج «المؤسسة اللبنانية للإرسال».

- قدمت برنامج حوار العمر بين عامي 1992 و2001.

- انضمت عام 2001 إلى مجموعة MBC.

- ساهمت بشكل كبير في تأسيس قناة «العربية».

- انضمت خوري إلى «سكاي نيوز العربية» عام 2020.

- قدمت برنامج حواريا يعرف بـ«مع جيزال» ضيوفها من أبرز صناع القرار حول العالم.

- خاضت جيزيل خور رحلة طويلة مع السرطان الذي كانت تصارعه وأنهى حياتها فجر اليوم وفقًا لصحيفة «النهار» اللبنانية.