بعد وفاة الإعلامية جيزيل خوري بمرض السرطان.. علامات تدل على الإصابة بـ«المرض اللعين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن حلت على عالم الصحافة والإعلام، إذ رحلت الإعلامية جيزيل خوري، في بيروت داخل منزلها، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، فكثيرًا لم يكن في الحسبان لأشخاص أن يرحلوا، ولكن مرض السرطان قد يفتك بهم، لتكتب الصدمة والفاجعة المرار في قلوب محبيهم، وعلامات مرض السرطان كثيرة قد لا يعتد بها الكثيرين، لذا نشير إلى علامات لا تتجاهلها، للحماية من الإصابة بالمرض اللعين، فهو كان سبب الوفاة.

سبب وفاة الإعلامية جيزيل خوري

أكثر من ثلاثة عقود أمضتها الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري متنقلة بين المحطات التليفزيونية العربية والعالمية، وهي صاحبة مسيرة إعلامية طويلة جعلتها من أبرز الصحفيات العربيات، كانت تعاني السرطان منذ نحو عامين ونصف عام، وكانت تُعالج في المستشفى خلال الأسبوعين الأخيرين بعدما تدهور وضعها فجأة، وتوفيت بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تأكيدًا لما أوردته صباحًا محطة «أل بي سي آي»، وبحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، بيانًا لمرض جيزيل خوري.

الوفاة بمرض السرطان

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، إذ يتسبب في وفاة ما يقدر بنحو 9.6 مليون حالة سنويًا، بأنواع السرطانات المختلفة من الرئة والقولون والمعدة والكبد، مشيرة إلى أن الاكتشاف المبكر هو مفتاح علاج السرطان، لذا يجب الفحوصات الدورية بصفة مستمرة، مع مراعاة علامات لا يجب تجاهلها تدل على الإصابة بمرض السرطان، إذ أنه كان سبب وفاة جيزيل خوري.

علامات تدل على الإصابة بمرض السرطان

من جانبه، أوضح فؤاد عبد الشهيد، استشاري جراحة الأورام، لـ«هُن»، أن أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بمرض السرطان، الذي كان سبب وفاة الإعلامية جيزيل خوري، يتمثل في:

- ظهور كتلة أو منطقة سميكة تحت الجلد.

- تغيّرات في الوزن شديدة وسريعة، ويشمل ذلك زيادة أو فقدان الوزن.

- حدوث تغيرات في الجلد من إصفرار أو إحمرار، وهو ما اتفقت عليه جمعية السرطان الأمريكية.

- الإصابة بتقرحات لا تلتئم سريعًا وشديدة.

- وجود تغيّرات في عادات التبرز والتبول.

- ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات.

- حمى شديدة أو تعرّق ليلي على نحو مستمر.

- حدوث نزيف.

وأكد «عبد الشهيد»، أن تختلف العلامات والأعراض الناتجة عن السرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم، إذا لم تكن لديك أي مؤشرات أو أعراض فيجب النقاش مع الطبيب، لأن مرض السرطان أو الشعور بالتكتلات أو التغيرات الشديدة في الجسم يجب ألا يتهاون فيه، بعد وفاة جيزيل خوري، إذ أن الاكتشاف المبكر لأنواع السرطان، يساعد على العلاج بشكل أفضل.

معلومات عن جيزيل خوري

نقدم لكم من خلال «هُن»، معلومات عن جيزيل خوري، عقب إعلان وفاتها:

- ولدت جيزيل خوري عام 1961 في العقيبة قضاء كسروان، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

- لها تاريخ كبير في مؤسسات إعلامية شهيرة.

- شاركت في بداية تأسيسها حتى أصبحت ذات اسم شهير.

- قدمت برامج كان لها صدى في عالم السياسة.

- بدأت الإعلامية خوري حياتها المهنية الحافلة عام 1986 في برنامج «المؤسسة اللبنانية للإرسال».

- استضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها «حوار العمر» بين عامي 1992 و2001.

- ساهمت «خوري» بشكل كبير في تأسيس قناة «العربية» وقدمت برنامجًا حواريا أسبوعيًا سياسيًا على مدار 10 سنوات وتحديدًا فى الفترة ما بين 2003 و2013.

في عام 2013، تم تعيين جيزيل خوري من قبل بي بي سي عربي لتقديم برنامج المشهد ، ذلك الجزء من البرامج الجديدة التي من المقرر أن تنظمها بي بي سي العربية.

- انتقلت بعدها إلى قناة «بي بي سي عربية»، لتقدم برنامج حواري قابلت خلاله العديد من السياسيين والمفكرين على مستوى العالم.

- فى عام 2020 انضمت خوري إلى «سكاي نيوز العربية»، إذ قدمت برنامجها الحواري «مع جيزال» الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي، وكان ذلك في الآونة الأخيرة.