7 معلومات عن مرض الإعلامية جيزيل خوري.. حاربته حتى لحظاتها الأخيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، رحلت الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز الـ62 عامًا بعد صراع مع المرض، وهو ما سبب حالة من الحزن لعالم الصحافة، فقد كان لها تاريخ كبير في مؤسسات إعلامية شهيرة، منها ما شاركت في بداية تأسيسها حتى أصبحت ذات اسم شهير، ومنها ما قامت فيها بتقديم برامج كان لها صدى في عالم السياسة، وبعد وفاتها نعتها شبكة سكاي نيوز لكونها كان أحد أفرادها.

وتقدم السطور التالية 7 معلومات عن مرضها بحسب المواقع اللبنانية، وتصريحات تلفزيونية سابقة.

7 معلومات عن مرض الإعلامية جيزيل خوري

- منذ عامين أصيبت جيزيل خوري بالسرطان الذي ظلت تحاربه، وهي تقدم برنامجها الأخير على شاشة «سكاي نيوز»، ولم تتحدث صحيفة «النهار» اللبنانية التي أعلنت عن مرضها عن نوع السرطان الذي أصابها.

- ظهرت «خوري» في آخر عامين عبر أحد البرامج اللبنانية بجسد ظهر عليه علامات المرض لكنها احتفظت بملامحها الجميلة وشعرها البني.

- يحدث السرطان بسبب حدوث تغيّرات أو طفرات في الحمض النووي داخل الخلايا.

- وتختلف أسباب الطفرات التي تسبب الحمض النووي المسبب للسرطان بسحب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية كالاتي:

-تحدث الطفرات الجينية لعدة أسباب منها الطفرات الجينية التي يُولد بها الفرد ويرثها عن أحد الأبوين وهذا النوع من الطفرات يكون مسؤولًا عن نسبة صغيرة من أنواع السرطان.

-الطفرات الجينية التي تحدث بعد الولادة، وهي الطفرة الشائعة المسببة للكثير من أنواع السرطان وهناك عدد من العوامل التي يمكنها التسبب في حدوث طفرات جينية، مثل التدخين والتعرض للإشعاع والفيروسات والمواد الكيميائية المسببة للسرطان، السمنة والهرمونات والالتهابات المزمنة وعدم ممارسة الرياضة.

- أما بالنسبة لمرض جيزيل خوري، فقد جعلها تتجه لتقديم «البودكاست» وتفضل برامج الراديو، على حد قولها: «ساعدني برنامج المشهد حلقة واحدة بالشهر إني اتفرغ لأشغال تانية أقدر أكتب أو أعمل إذاعة والعرض عجبني وقناة جديدة وادوني فرصة اعمل بودكاست واشتغل حاجات باسمي، وأنا في أيامي الأخيرة من التلفزيون في الوقت دا تحديدا بعد انفجار مرفأ بيروت وادي مجال للوسائل الجديدة من الفيسبوك، تويتر، البودكاست».

-اهتمت في أيامها الأخيرة من المرض بالبرامج الإذاعية التي قالت عنها: «شهرة التلفزيون أكبر بس الإذاعة بتديكي حاجه ليكي بس بيحبك لصوتك مش فاضي يشوف لابسة إيه وإزاي عاملة شعرك، وبعمل بودكاست».

سعادتها بحفيدها الأول

في لقاء تليفزيوني سابق، تحدثت الإعلامية جيزيل خوري عن حفيدها الأول كيان بسعادة بالغه، قائلة: «صرت تيتا لصبي صغير بتعامل معه كانه شاب ومن هو عمره شهرين اسمه كيان، اسمي بالعيله جيزو ومش هتفرق كتير اذا قالها او قال تيتا»، وخلال اللقاء تحدثت عن أقرب البرامج لقلبها من البرامج التالية «دار الفنون، حوار العمر، وجوه من بلادي، استديو بيروت، المشهد، بالعربي»، لتجيب على السؤال إن اقرب البرامج لقلبها هو «بالعربي» الذي بحد وصفها قدمت فيه الكثير من الطاقة والمجهود لكي يخرج كما ارادت في النهاية.

جدير بالذكر أن جيزيل خوري اختارتها صحيفة «نيويورك تايمز» في عام 2005، كواحدة من بين أفضل 8 إعلاميات على مستوى العالم يعملن في مجال تقديم البرامج الإخبارية والسياسية التلفزيونية.