آخر ظهور للإعلامية جيزيل خوري قبل وفاتها.. لقاء خاص ورسالة لابنتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

آخر ظهور للإعلامية جيزيل خوري، من الأمور التي شغلت العديد من محبيها في أنحاء لبنان والوطن العربي بعدما رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد معاناة لها مع مرض السرطان، وفق ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز»، وهو ما سبّب شعورًا بالغًا بالحزن في نفوس متابعيها بمختلف الأنحاء.

آخر ظهور للإعلامية جيزيل خوري

وجاء آخر ظهور للإعلامية جيزيل خوري قبل وفاتها منذ 5 أيام، حسبما نشر الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، خلال استضافته لها بإحدى حلقات برنامجه الحواري الذي يقدمه عبر قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب».

وخلال اللقاء حاور الإعلامي اللبناني الراحلة جيزيل خوري عن العديد من الجوانب الخاصة في حياتها الشخصية والمهنية، لكن سرعان ما تحولت التعليقات عبر الفيديو لنعيها وتقديم واجب العزاء من قبل محبيها ومتابعين البرنامج بـ«يوتيوب».

جيزيل خوري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

وفي منتصف سبتمبر الماضي، جاء آخر ظهور للإعلامية جيزيل خوري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بتدوينها منشورًا للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها السيدة رنا خوري.

وخلال المنشور، وجهت الإعلامية اللبنانية الراحلة رسالة خاصة لابنتها، أرفقتها بعدد من الصور التي جمعتهما في مراحل حياتية مختلفة، وقالت لها: «عيد ميلاد سعيد يا كبيرتي، ولكن بالنسبة لي ستظلي صاحبة الدمية الصغيرة ذات المصاصة الحمراء».

من هي الإعلامية جيزيل خوري؟

• تعد الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري واحدة من أبرز الشخصيات البارزة في مجال الإعلام العربي.

• بدأت جيزيل خوري حياتها المهنية في عام 1986، بتقديمها برنامج «المؤسسة اللبنانية للإرسال».

• يعد أشهر ما قدمته خلال مسيرتها الإعلامية، هو برنامج «حوار العمر»، ما بين عامي 1992 و2001، واستضافت خلاله عدد من الشخصيات العربية البارزة في مجالات السياسة والفن والثقافة، من بينهم يسرا، والسيدة الراحلة جيهان السادات.

• ساهمت جيزيل خوري في تأسيس قناة «العربية»، وبعد 10 سنوات بالعمل بها، انتقلت للعمل في قناة «بي بي سي عربية».

• يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ما يقرب من 3 آلاف شخص.

• عملت لسنوات قبل وفاتها في شبكة «سكاي نيوز عربية»، وقدمت خلالها برنامجها الحواري «مع جيزال» الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.

• كانت تحرص على نشر العديد من الصور التي تجمعها بأبنائها وأفراد أسرتها.

• عانت قبل وفاتها مع مرض السرطان.