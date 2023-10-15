حب الشباب يؤثر على نظرة الآخرين للنساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أن حب الشباب، يمكن أن يغير بشكل كبير الطريقة التي يُنظر بها إلى النساء.

وأوضح الباحثون بتتبع حركات العين لـ 245 مشاركاً في الدراسة، وهم ينظرون إلى صور النساء ذوات البشرة الصافية أو حب الشباب في وجوههن، وفق ما أورد موقع "هيلث داي".

وكان يُنظر إلى الوجوه المصابة بحب الشباب على أنها أقل جاذبية وجدارة بالثقة ونجاحاً وأقل ثقة وسعادة وهيمنة.

ووجد الباحثون أن حب الشباب الذي كان موجوداً بشكل أساسي في منطقة حرف "U" حول الوجه، والتي تدور حول الفك والفم والذقن، حصل على أقل الدرجات من حيث الجاذبية وكان يعتبر الأكثر إزعاجاً بصرياً.

وأجريت الدراسة في جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في بولندا، واستهدفت ما ينبغي على الأطباء الاهتمام به وعلاجه أولاً.

وكان الدكتور كريستوفر بونيك من جامعة ييل أجرى دراسة حديثة ذات صلة، وجد فيها أن حب الشباب هو أكثر شكوى صحية يعاني منها الشباب في الولايات المتحدة.

وقال بونيك: "المعنى الضمني لنتائج الدراسة الجديدة هو أنه إذا كان شخص ما يعاني من أكثر من نوع من حب الشباب في منتصف الوجه، فربما يكون هذا أقرب قليلاً إلى البشرة الصحية وأقل إزعاجاً، في حين يبدو أن المنطقة المحيطة بالفم والجبهة أكثر إشكالية بعض الشيء، وهو ما أعتقد أنه مثير للاهتمام".

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