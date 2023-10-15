علامة تظهر على أصابعك تنذرك بسرطان الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من أن سرطان الرئة يبدأ في الرئتين، إلا أنه لا يظهر فقط مع السعال.

وقال عباس كناني صيدلي بريطاني من Chemist Click: "

يمكن لأصابعك أيضًا أن تشير إلى إصابتك بسرطان الرئة".

وأوضح: "من إحدى العلامات الأقل شهرة هي تعجر الأصابع، وهو ما يصف التغيرات في شكل أصابعك وأظافرك".

وتابع: "عادةً ما يؤثر هذا المرض على أعلى أصابع اليدين ويستغرق ظهوره سنوات بشكل عام"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أشار: "قد تلاحظ أن سرير الظفر الخاص بك يصبح ناعمًا، وتبدو الأظافر وكأنها لم تعد متصلة معا، كما أن الزاوية التي يلتقي فيها ظفرك مع البشرة تصبح أوسع".

تضيف مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن أطراف أصابعك يمكن أن تبدو أكبر، ما يعطي مظهرًا متعرجًا.

في حين أنه ليس من الواضح تماما ما الذي يسبب تعجر الأصابع ، إلا أن أوضح الكناني أنه قد يحدث بسبب الخلايا الكبيرة، التي تعلق في الأوعية الدموية الصغيرة في أطراف الأصابع.

ونصح: "إذا لاحظت هذه العلامات يجب عليك استشارة الطبيب فورا حتى يتمكن من فحصك ومعرفة أي أعراض أخرى قد تكون لديك".

وفي حين أن تعجر الأصابع يمكن أن يشير إلى سرطان الرئة إلا أنه يعتبر من الأعراض الأقل شيوعًا لهذه الحالة.

علاوة على ذلك يكون أيضا تعجر الأصابع ناجمًا عن مشاكل صحية أخرى، بدءًا من التهاب القولون التقرحي إلى مشاكل الغدة الدرقية.

لذا يجب معرفة أعراض سرطان الرئة الأخرى، وتشمل:

السعال الذي لا يختفي بعد ثلاثة أسابيع

سعال طويل الأمد يزداد سوءًا

التهابات الصدر التي تستمر في العودة

سعال الدم

وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

ضيق التنفس المستمر

التعب المستمر أو نقص الطاقة

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.