"يمكن الخلط بينه وبين البرد".. علامات غير متوقعة لسرطان الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعد السرطان أحد أكبر أسباب الوفاة في العالم، وقد يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما قد يؤدي إلى غزو وتدمير الأنسجة والأعضاء المجاورة.

وهناك أكثر من 200 نوع من السرطان غالبًا ما ترتبط الأعراض بالمكان الذي بدأ فيه السرطان في الجسم،

ومع ذلك، هذا ليس هو الحال دائما، فهي ليست واضحة أو من السهل اكتشافها أيضًا، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وحذرت فيونا هازل، الرئيس التنفيذي لمنظمة سرطان الدم في المملكة المتحدة، من أن سرطان الدم يمكن أن يسبب أعراضا غير مرئية.

وبدلا من ذلك، لا يمكن أن يشعر بهذا العرض إلا المصاب.

وقالت: "أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الدم هو التعب، حيث أبلغ أكثر من 50 % من المرضى شعورهم بالتعب الشديد أو الإرهاق".

ويصف مركز سرطان الدم في المملكة المتحدة هذا بأنه تعب يستمر لفترة طويلة و لا يتحسن مع الراحة.

وحذرت فيونا من أن هذا يمكن بسهولة تجاهله باعتباره أحد أعراض شيء أقل خطورة، مثل البرد.

وقالت: "يعتقد البعض أن التعب ناتج عن نزلات البرد، أو العدوى الفيروسية، أو حتى مجرد الضغوط اليومية".

ولهذا السبب يجب عليك طلب المساعدة الطبية إذا لم يكن هناك شيء على ما يرام.

وأوضحت: "أهم شيء يجب عليك فعله هو أن تثق بجسمك، وإذا كنت تعلم أن مشاعر التعب التي تشعر بها هي أكثر من مجرد تعب يومي، فلا تتجاهل هذا الشعور".

قم بزيارة طبيبك لإجراء فحص الدم إذا كنت تشعر بالقلق، لأنه هو الطريقة الوحيدة لتشخيص سرطان الدم.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان الدم، ما يلي:

ظهور الكدمات والنزيف بسهولة أكبر، أو النزيف الذي يستغرق وقتًا أطول للتوقف.

حالات العدوى الأكثر تكرارًا أو الشديدة أو التي تستمر لفترة أطول.

الحمى (ارتفاع درجة الحرارة).

فقدان الوزن غير المبرر.

تورم العقد الليمفاوية (الغدد الموجودة في الرقبة والإبط والفخذ).

ضيق التنفس.

الشعور بالإعياء بشكل عام.

وهناك أعراض عامة أخرى لسرطان الدم مثل فقدان الشهية والصداع

ويمكن أن يسبب أيضًا زيادة التعرق وتضخم الكبد وآلام العظام وجلطات الدم، ويشار إلى التعب أيضًا كعرض عام للسرطان.

علامات السرطان الرئيسية:

تعرق ليلي شديد للغاية

تعب

نزيف أو كدمات غير مبررة

فقدان الوزن غير المبرر

ألم أو وجع غير مبرر

ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان بالجسم

شامة جديدة أو تغييرات في الشامة

تغيرات في الجلد أو قرحة لا تشفى

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