استبدل الزيت بالسمن البلدي.. فوائد صحية مذهلة لتناوله يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل تخيلت يوما أن للسمن البلدي فوائد؟، ينصح خبراء التغذية دائما باستخدام السمن وليس الزيت، ويفضل زيت الزيتون وليس النخيل أو عباد الشمس، ويبدو أن للسمن البلدي فوائد كبيرة على الصحة بشكل عام، وهو ما أوضحه دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ هن، مؤكدا أن تناول كميات محددة من السمن البلدي يوميا له فوائد كبيرة.

السمن البلدي من أصح أنواع الدهون

خلال اتباع حمية غذائية يمكنك تناول السمن البلدي يوميا بانتظام، لأنه من أصح أنواع الدهون، التي يمكن استخدامها يوميا في إعداد الطعام، وذلك لعدد من الأسباب بحسب تصريحات الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية علاجية، ومن بينها أنه مليئ بالأحماض الدهنية الأساسية، التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الجهاز العصبي، والعينين، والدماغ ونضارة البشرة، وصحة الشعر.

السمن البلدي يحتوي على فيتامين د

السمن البلدي يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين دما يجعله يؤثر بشكل إيجابي على الحرق، وكذلك يحافظ على قوة العظام وامتصاص الكالسيوم، ونقص هذا الفيتامين يسبب الأرق والاكتئاب والصداع، ويعتبر تناول السمن البلدي علاجا لنقص فيتامين د.

السمن البلدي ملئ بمضادات الأكسدة

يعتبر السمن البلدي بحسب خبير التغذية العلاجية، من الدهون الصحية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك ويوضع السمن البلدي في وصفات لعلاج الإمساك، والتي تعتمد على كميات من السمن البلدي.

بالإضافة إلى ذلك فهو غني بمضادات الأكسدة التي لها فوائد كبيرة جدا للجسم لأنها تساعد في الحد من الإصابة بالسرطان وكذلك يساهم في علاج البرد بإضافته للحلبة، كما أنه السمنة البلدي تساعد في توازن هرمون التستوستيرون بالنسبة للرجال.

الحد المسموح به لتناول السمن البلدي

كالعادة فإن كل شيئ إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فكل تلك الفوائد، التي يتمتع بها السمن البلدب لها انبضاط محدد وقواعد للاستفادة القصوى منها، أهما الاعتدال في تنول السمن البلدي يوميا، ويعتبر الحد الصحي المسموح به بالنسبة للشخص البالغ، من ملعقة لـ 2 ملعقة صغيرة في اليوم الواد، ويجب الحذر عن تناول السمن البلدي لأن فيه نسبة عالية من الكوليسترول.