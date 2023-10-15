هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت شاي الليمون والزنجبيل قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلعب تناول مشروب ساخن قبل النوم دورًا مهمًا في روتين نوم الكثير من الأشخاص.

ونصح خبير النوم حافظ شريف بتناول كوب من شاي الليمون والزنجبيل في الليل.

وقال: "إن تناول شاي الليمون والزنجبيل قبل النوم يمكن أن يكون خيارًا مهدئًا وصحيًا مع مجموعة من الفوائد المحتملة، على سبيل المثال فهو يعزز الاسترخاء"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

تابع: "يمتلك كلا من الليمون والزنجبيل خصائص مهدئة ثبت أنها تساعد الأشخاص على الاسترخاء قبل النوم، وكلما كنت أكثر هدوءًا في وقت النوم، كلما كان من الأسهل عليك النوم."

وأضاف حافظ مؤسس شركة Owl + Lark (شركة ناشئة مقرها الولايات المتحدة تقوم بتطوير منتجات وسلع نوم مصممة لتحسين النوم وصحة الإنسان)، أنه يساعد على الهضم ويعزز المناعة.

وأضاف: "لا يقتصر الأمر على أن حمض الستريك الموجود في الليمون يعزز إفراز حمض المعدة ويساعد على الهضم، بل يعمل الزنجبيل أيضًا كمساعد مفيد على الهضم".

ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت قد تناولت عشاءً ثقيلًا في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، وقد يساهم الزنجبيل في منع عسر الهضم أو الانتفاخ، ما يساعدك على النوم بشكل أفضل.

والليمون مصدر جيد لفيتامين C، وهو أمر مهم لدعم جهاز المناعة لديك، وإضافة الزنجبيل له تجعلك تتمتع أيضًا بخصائص تعزيز المناعة.

وأيضًا يوفر شاي الليمون والزنجبيل الترطيب وهو أمر ضروري خاصة قبل النوم.

ويساعد كوب دافئ من شاي الليمون والزنجبيل في الحفاظ على مستويات ترطيب كافية لتلك الساعات دون أي مشروب.

ويمكن أن يساعد أيضًا في إدارة الوزن، ويعتقد بعض الخبراء أن مزيج الليمون والزنجبيل يدعم جهود إدارة الوزن.

وأوصى حافظ باستخدام الليمون والزنجبيل الطازج للاستمتاع بأكبر قدر من الفوائد، والسبب هو أن المكونات الطازجة تحتوي عادةً على أعلى تركيز من المركبات النشطة ومن غير المرجح أن تحتوي على مواد حافظة أو نكهات صناعية مضافة.

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