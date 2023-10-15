3 تغييرات في البراز تشير إلى إصابتك بـ قاتل صامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتمتع سرطان البنكرياس بأدنى معدل بقاء على قيد الحياة بين جميع أنواع السرطان الشائعة.

وهذا النوع من السرطان لا يسبب عادة أعراضًا في المراحل المبكرة، لذا يطلق عليه إسم "القاتل الصامت".

ويصف القتلة الصامتون بأنها حالات طبية بدون أعراض واضحة تتطور إلى مرحلة متقدمة قبل أن يتم اكتشافها، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ولحسن الحظ، شاركت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت: "الأعراض الرئيسية لسرطان البنكرياس تظهر أثناء استخدام المرحاض".

وتابع: "إن الطريقة التي يؤثر بها سرطان البنكرياس على عادات الأمعاء لديك تختلف تبعا لموضع الورم في البنكرياس وما إذا كان يسبب انسداد القناة الصفراوية".

وأثناء عملية الهضم الطبيعية، ينتج الكبد الصفراء التي تمر من المرارة إلى الجزء الأول من الأمعاء، حيث يعطي البراز لونه البني المميز.

ومع ذلك، إذا كان سرطان البنكرياس يمنع مرور الصفراء إلى الأمعاء، فقد يكون للبراز مظهر ولون غير عاديين عندما يخرج من الطرف الآخر.

لذلك ينصح الطبيب بالبحث عن التغيرات التالية:

إمساك

إسهال

إسهال دهني

ويشير الإسهال الدهني إلى براز شاحب ودهني وذي رائحة كريهة يطفو في المرحاض ويصعب التخلص منه.

وفي حين أنه من الصعب اكتشاف أعراض سرطان البنكرياس، فإن التغيرات في برازك من المرجح أن يتم الإبلاغ عنها إلى حد بعيد، وفقًا لبحث نُشر في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد السريرية.

واشتكى المشاركون في الدراسة من التغييرات الثلاثة في البراز التي يمكن اكتشافها بسرطان البنكرياس.

ومن الأعراض والعلامات المهمة الأخرى التي كانت أكثر شيوعًا في البحث فقدان الشهية وفقدان الوزن وآلام البطن والانتفاخ والتجشؤ والتعب.

وقالت لي: "إذا لاحظت تغيرات تستمر سبعة أيام أو أكثر، مثل براز شاحب أو دهني أو الإسهال أو الإمساك وهو أمر غير طبيعي بالنسبة لك، يجب استشارة الطبيب".

وتشمل العلامات الأخرى لسرطان البنكرياس التي يجب أن تكون على دراية بها ما يلي:

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين والبراز الشاحب والبول الداكن)

ألم في البطن (قد يكون هذا أسوأ بعد الوجبات وعند الاستلقاء)

فقدان الوزن غير المبرر

الشعور بالمرض والمرض

عسر الهضم

حمى مع نوبات من الرعشة

تجلط الأوردة العميقة (جلطات الدم)

بداية جديدة لمرض السكري في منتصف العمر.

ورم دماغ بحجم الليمونة يتسبب في نسيان الأم لابنتها

مراهقة تكافح من أجل التنفس بعد تدخين السجائر الإلكترونية

4 فئات ممنوعة من تناول الكبد والقوانص.. هذا ما يحدث لهم

7 أحلام تدل أنك ستكون من الأغنياء.. اعرفها

فرج بعد فترة صعبة.. خبيرة أبراج تزف بشرى سارة لمواليد 5 أبراج الفترة الحالية