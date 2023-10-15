6 أشياء لا يجب تسخينها في الميكرويف.. قنبلة موقوتة بمطبخك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الميكرويف واحدًا من أدوات المطبخ السحرية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل المنزل، وذلك لتسهيله عملية تسخين العديد من أنواع الأطعمة والمأكولات في غضون دقائق معدودة دون الشعور بمعاناة تجاه الأمر، لكن مع الاستخدام الكبير لهذه القطعة الكهربائية، هناك بعض المواد التي لا يجب وضعها بداخله للحفاظ على سلامته وسلامة مستخدميه.

أشياء لا يجب وضعها داخل الميكرويف

وحسب ما ذكر موقع « foodnetwork» العالمي، هناك مجموعة من المواد المستخدمة في التسخين وكذلك بعض الأطعمة التي لا يجب وضعها داخل الميكرويف، حفاظًا على سلامة مستخدميه، وهي:

• ورق الألومنيوم

إن أكثر الأدوات المنزلية شيوعاً التي لا يجب عليك وضعها في الميكروويف هي رقائق الألومنيوم، لأنه في الأساس معدن رقيق جدًا وعند تعرضه لإشعاع الميكروويف، سيعكس الطاقة بدلاً من امتصاصها، وهذا بدوره يمكن أن يخلق شرارات يمكن أن تدمر الجهاز، أو ما هو أسوأ من ذلك، أن يؤدي إلى نشوب حريق.

• حاويات تناول الطعام في الخارج

تميل حاويات الوجبات الجاهزة في المطاعم إلى أن تكون ذات حافة معدنية وفي بعض الأحيان تكون مبطنة بمواد بلاستيكية، ومع ذلك، فإن الحاويات التي تستخدمها معظم المطاعم عادة ما تكون صديقة للميكروويف، وللتأكد من الأمر، تحقق دائمًا من علامة الأمان في الميكروويف والتي عادة ما تكون على شكل مربع به خطوط متعرجة في المنتصف، تعتبر الحاويات التي تحمل العلامة رقم 5 والمصنوعة باستخدام مادة البولي بروبيلين آمنة للاستخدام في الميكروويف بشكل عام، وما غير ذلك لا يجب وضعه داخله.

• البلاستيك ذو الاستخدام الواحد

لا ينبغي أبدًا وضع الأكياس والحاويات البلاستيكية مثل أكواب الزبادي في الميكروويف لأنها قد تحتوي على بعض المواد التي تذوب بسهولة داخل الجهاز، وتحدث أضرارًا جسيمة.

• الماء

قد يبدو وضع كوب من الماء في الميكرويف لتحضير بعض المشروبات الساخنة أمرًا غير ضار وعملي، لكنه في الواقع قد يكون خطيرًا للغاية، حيث يمكن أن يؤدي وضع الماء داخل الميكرويف إلى تسخينه دون غليان، مما قد يؤدي إلى حدوث حروق شديدة.

• البيض

تسخين بيضة كاملة في الميكروويف بقشرتها أمرًا خطيرًا، حيث يمكن أن تؤدي عملية التسخين السريعة إلى توليد الكثير من البخار داخل البيضة، مما قد يؤدي إلى انفجارها وتسبب حرق الميكرويف.

• صلصة المكرونة

إذا تم تسخين صلصة المكرونة دون غطاء داخل الميكرويف، يمكن أن يؤدي لتناثرها مع حبس البخار حتى ينفجر الجهاز بالكامل.