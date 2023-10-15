هبة هجرس أول مصرية تفوز بمنصب «مقرر عام ذوي الهمم بالأمم المتحدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مكالمة هاتفية جعلت هبة هجرس تنتفض فرحا، حيث تم اختيارها كأول مصرية تعتلي منصب مقرر عام الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الهمم، وبكل سعادة استقبلت النائبة هبة هجرس التهاني ورسائل الدعم، وكشفت في تصريحات خاصة لـ«هن» خطتها للفترة القادمة.

هبة هجرس مقرر عام ذوي الهمم بالأمم المتحدة

اختارت منظمة الأمم المتحدة النائبة المصرية هبة هجرس للحديث عن حقوق ذوي الهمم، من خلال منصبها الجديد، والذي بحسب حديث المستشار الإعلامي لها عصام عبد الرحمن لـ«الوطن»: «تم اختيارها للمنصب دا استنادًا لخبرتها فى مجالات الإعاقة وما حققته من انجازات على أرض الواقع محليًا وإقليميًا وعالميًا، وهي أول سيدة مصرية تجمع بين عضوية ثلاث مجالس كبري، منها عضو مجلس النواب 2015 – 2020، عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واختارها الرئيس عبدالفتاح السيسى كأول سيدة ذات إعاقة عضوًا بالمجلس القومي للمراة، وقبل دخولها مجلس النواب شغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة 2015 وكرمتها السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس كأحد النماذج المصرية الملهمة وأيقونة نجاح مصرية وذلك في احتفالات مصر باليوم العالمي للمرأة عام 2020».

شعورها بعد الفوز بالمنصب وخططها القادمة

واستكمل «عبدالرحمن» حديثه قائلًا:«شعورها بعد منصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، كان شعورها بالتأكيد مليء بالفرحة والفخر لأنها أول سيدة مصرية توصل للمنصب دا ودا بيعكس الدعم الذي حظيت به المرأه المصرية خلال هذه الفترة».

اما عن خططها فقال:«ضمن ملفاتها في كتير من القضايا التي تخص الاشخاص ذوي الإعاقة وهيكون أولوياتها الأشخاص ذوي الهمم في المناطق المهمشة والنزاعات العسكرية وإثر التغيرات المناخية على الاشخاص ذوي الإعاقة»، وخلال ترشيحها للمنصب اجتازت «هجرس» جميع مراحل التنافس بداية من المرحلة الأولى من المنافسة والتي تضمت 15 مرشحًا، والوصول لمرحلة القائمة القصيرة والتي ضمت فقط 5 مرشحين من دول العالم، ثم إعلان الفوز بشكل رسمي.