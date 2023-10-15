هل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بحمى الضنك الشديدة من البالغين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الأطفال الصغار، وخاصة حديثي الولادة، هم أكثر عرضة من البالغين الأصحاء للإصابة بحمى الضنك الشديدة وعواقبها، وذلك نتيجة لضعف أجهزتهم المناعية.

ضعف المناعة وعدم نضج أنظمة الدورة الدموية يجعل الأطفال عرضة لأشكال حادة من هذا المرض والتي يمكن أن تهدد حياتهم.

ويظهر المرض الشديد بشكل خاص في أقل من سنة واحدة وفي الفئة العمرية من 4 إلى 9 سنوات، في الواقع، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا لديهم معدل وفيات أعلى بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بالبالغين، لذلك، من الضروري حماية الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار من لدغات البعوض، وفقا لموقع timesofindia.

يتكون المرض من ثلاث مراحل: مرحلة الحمى، والمرحلة الحرجة، ومرحلة التعافي.

تستمر الحمى عادة لمدة 3-4 أيام، واختفائها قد يكون مؤشرا لبداية المرحلة الحرجة.

تبدأ المرحلة الحرجة عادة في وقت قريب من انخفاض الحمى، على الرغم من أنه بالنسبة للأفراد الذين لا يزالون يعانون من الحمى، يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من اليوم الثالث بعد ظهور الحمى، أولئك الذين يعانون من مرض شديد سوف يصابون بمرض شديد في هذا الوقت.

التأثير المميت لحمى الضنك الشديدة

في حالات حمى الضنك الشديدة، قد تحدث في بعض الأحيان مضاعفات أعضاء متعددة مثل خلل عضلة القلب، وإصابة الكلى الحادة، واختلال وظائف الكبد مما قد يجعل النتيجة غير مؤكدة.

يعتبر تسرب البلازما الذي يؤدي إلى صدمة أو تراكم السوائل مع ضيق في التنفس، أو نزيف حاد، أو خلل شديد في الأعضاء، أو تغير في الإدراك، أو خلل في القلب، من أعراض حمى الضنك الشديدة.

الوقاية من حمى الضنك

أسهل طريقة لتجنب الإصابة بحمى الضنك هي تجنب لدغات البعوض.

يمكنك تحقيق ذلك من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد لدغات البعوض (خاصة أثناء النهار وعند الفجر والغسق)، وكذلك عن طريق إزالة أماكن تكاثر البعوض القريبة من مكان إقامتك ومكان عملك ومكان دراستك.

إذا كنت تستخدم الناموسية أثناء النوم، خاصة أثناء النهار، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بحمى الضنك.

ارتدي الملابس التي تغطي جسمك بالكامل، لتقليل أماكن تكاثر البعوض، قم برش طارد الحشرات في المناطق المحيطة.

علاج حمى الضنك

تمت الموافقة على استخدام لقاحين لحمى الضنك (Dengvaxia وQdenga) في الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا والذين أصيبوا بعدوى سابقة مؤكدة مختبريًا بحمى الضنك.

لا يوجد دواء محدد لحمى الضنك، اشرب الكثير من السوائل أثناء تعافيك من حمى الضنك.

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