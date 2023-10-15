تظهر في الصباح.. طبيب يكشف أول علامة لالتهاب المفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اعتمادا على نوع الالتهاب الذي تعاني منه، فإنه يمكن أن يسبب آلام المفاصل والتهابها، فضلا عن مشاكل في الحركة.

في حين لا يوجد علاج لهذه الحالة، هناك علاجات متاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض، ولذلك، فإن اكتشاف العلامات في أقرب وقت ممكن يمكن أن يساعد في تحسين صحتك، وفقا لصحيفة express البريطانية.

وكشف استشاري أمراض الروماتيزم، الدكتور البريطاني رود هيوز، عن بعض علامات التهاب المفاصل وماذا تفعل إذا ظهرت عليك الأعراض.

وحذر من أن العديد من المصابين سيلاحظون تصلب المفاصل في الصباح الباكر.

وقال: "في البداية المبكرة، من المرجح أن يكون التيبس، خاصة في الصباح الباكر أو بعد الجلوس لفترات طويلة، هو العرض الأول مع تقييد الحركة الكاملة للمفصل الذي قد يتطور، قد يكون هناك ألم عند الحركة وتورم واضح."

وتدرج هيئة الخدمات الصحية البريطانية آلام المفاصل وتيبسها كعلامات شائعة لالتهاب المفاصل.

كما تحث الأشخاص على طلب المساعدة الطبية إذا لاحظوا ما يلي:

التهاب في المفاصل وما حولها.

تقييد حركة المفاصل.

جلد أحمر فوق المفصل المصاب.

ضعف وهزال العضلات.

ما هو أفضل علاج لالتهاب المفاصل؟

على عكس ما يعتقده البعض، يوصي العديد من الخبراء بممارسة الرياضة كوسيلة للمساعدة في إدارة أعراض التهاب المفاصل.

لكن الدكتور هيوز قال: "أوصي عادة بممارسة التمارين الرياضية اللطيفة بانتظام وتمارين التمدد للحفاظ على المرونة وتقوية العضلات حول المفاصل إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي متوازن يساعد في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة وتقليل الضغط على المفاصل الحاملة مثل الركبتين والوركين".

كما أوصى بتناول المكملات الغذائية لتخفيف الالتهاب.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن إضافة مكمل مضاد للالتهابات قد يكون ذا فائدة كبيرة لأن جميع التهابات المفاصل لها درجة من الالتهاب المرتبط بها.

وتابع: "لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، لذا من الضروري أن يستكشف المرضى خيارات الإدارة الذاتية وتنفيذ تغييرات في نمط الحياة، من الناحية المثالية، يجب أن يكون لدى كل شخص مصاب بالتهاب المفاصل خطة مخصصة للإدارة الذاتية لدعم وتشجيع التغييرات الإيجابية في الصحة."

وإذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

وهذا يعني اتباع نظام غذائي يتكون من المجموعات الغذائية الخمس:

فواكه وخضراوات.

الأطعمة النشوية – مثل الخبز والأرز والبطاطس والمعكرونة.

اللحوم والأسماك والبيض والفاصوليا.

الحليب ومنتجات الألبان.

الأطعمة التي تحتوي على الدهون والسكر.

كما تنصح هيئة الصحة بممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

وتابعت: "طالما أنك تمارس النوع والمستوى المناسب من التمارين الرياضية لحالتك، فلن يتفاقم التهاب المفاصل لديك".

وإلى جانب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ستساعدك التمارين الرياضية المنتظمة على إنقاص الوزن وتقليل الضغط على مفاصلك.

وإذا كنت تعاني من أي أعراض لالتهاب المفاصل يجب عليك التحدث إلى طبيب.

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