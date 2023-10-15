"الفول النابت".. احذر تناوله إذا كنت من هذه الفئات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفول النابت من الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين والفيتامينات، والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه.

لكن، على الجانب الآخر، هناك بعض الأشخاص الممنوعين من تناوله، نظرًا لأنه يسبب بعض المشكلات الصحية لديهم، وفقًا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية EASHTN، في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

- الذين يعانون حساسية الطعام

بالنسبة لهؤلاء المرضى، تناول الفول النابت يسبب حدوث رد فعل مفاجئ، مثل احمرار الجلد، والطفح الجلدي.

- مرضى القولون العصبي

يُوصى الأشخاص المصابون بالقولون العصبي تجنب استهلاكه، لمنع تفاقم أعراضه.

- مرضى النقرس

يسبب تناول الفول النابت تفاقم أعراض النقرس مثل احمرار وتورم القدم، لدى الأشخاص المصابين.

- مرضى أنيميا الفول

تُزيد البقوليات من أعراض الأنيميا، لدى المريض الذي يعاني أنيميا الفول.

- مرضى الكلى

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يؤثر بالسلب على صحة مرضى الكلى.

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